Struikelen over curryworsten in artistiek Düsseldorf

Wij besluiten voor deze citytrip de trein boven de auto te verkiezen en dat bevalt bijzonder goed. Instappen, zitten, serietje erbij, kopje koffie, nog een aflevering van de serie (en nog een kop koffie) en we zijn er. Uitgerust komen we in het hart van Düsseldorf aan. Geen file, geen verkeerde afslagen, geen torenhoge prijzen aan de pomp: treinreizen is zo gek nog niet. Ook leuk: Düsseldorf voelt echt als een ander type stad dan je in Nederland vindt. In iets meer dan twee uur ben je op vakantie.

Schnitzels en curryworsten

Dat vakantiegevoel begint al wanneer we de kaart van restaurant HeimWerk in het oude gedeelte van de stad bekijken. Dat de Duitse keuken hier hoogtij viert, valt niet te ontkennen. Als de schnitzels en curryworsten je érgens om de oren vliegen, dan is het wel in de Altstadt van Düsseldorf. Je struikelt over de restaurants in alle soorten en maten, populaire winkels en talloze uitgaansgelegenheden.

Hoewel er nog genoeg architectonische restanten uit het vroegere Düsseldorf zijn te vinden, voelt het oudste gedeelte van de stad ook modern. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel gebouwen verwoest en daar zijn moderne varianten voor teruggekomen. Het maakt van Düsseldorf een architectonische ratatouille die vaak verwondert.

Der Altstad is het toeristische hart van de stad.

Potpourri

Hoewel de meeste toeristen richting Altstadt trekken, zeker tijdens de beroemde kerstmarkten die zich op loopafstand van elkaar bevinden, heeft Düsseldorf veel meer te bieden. Zo is de stad rijk aan musea: van de kolossale Kunsthalle waar je vooral moderne kunst vindt, tot het authentieke K21 Ständehaus en het hyperminimalistische Kunst im Tunnel-museum dat in een tunnel aan de Rijn is gevestigd.

Het is slechts een greep uit het enorme aanbod. Je hebt minstens een weekeinde nodig om alle vaste en tijdelijke tentoonstellingen te ontdekken. En dan hebben we het nog niet gehad over alle kunst op straat. Zo vind je in en rond de hippe Brunnenstraße in de wijk Bilk kunstwerken van geroemde graffiti-artiesten en voelt het in de Kiefernstraße alsof je door Berlijn wandelt: vrije geesten bepalen de sfeer. Veel kunst, veel graffiti, veel mensen op straat en af en toe een verdwaald meubelstuk op de stoep.

Het authentieke K21 Ständehaus is een van de vele musea.

In de Medienhafen, aan de andere kant van de stad, vind je juist het omgekeerde. Daar wordt het straatbeeld gedomineerd door moderne architectuur die de economische welvaart van de stad in optima forma etaleert.

Altstadt, Bilk, Medienhafen: het zijn stuk voor stuk losse werelden in één stad. Een potpourri van ervaringen om van te smullen.