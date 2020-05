’Mama is een leuke juf, maar toch mis ik mijn school’

In een rustige buitenwijk in Den Haag wonen Wendy (35), Bastiaan (41) en hun drie kinderen Victoria (10), Karel (8) en Ian (4). „Goedemiddag!”, zegt Wendy, terwijl ze vrolijk de deur opent. „Ik ga je geen hand geven, maar kom lekker binnen.”

De ruime woonkamer is kleurrijk ingericht en de eettafel ligt bezaaid met tekeningen, knutsels en schoolpapieren. „Het lijkt haast een klaslokaal hier”, zegt Wendy lachend. „Omdat we al een paar weken thuis lesgeven.” Victoria: „Mama is wel een leuke juf, maar toch mis ik mijn school heel erg.” „Ik vind thuis les krijgen juist veel leuker”, roept Karel.

Uit de hoek van de kamer klinkt luid getok. „Wil je onze kipjes zien?”, vraagt Victoria enthousiast. Ze wijst naar een uitgebouwde caviakooi waar vijf kleine kippen inzitten. „Dit is Donsje en dat zijn Pluisje, Scotty, Magdalena en Andrea.” „Ik heb de naam van Pluisje verzonnen” vertelt Ian trots. Karel: „En ik Scotty!” „Andrea is vernoemd naar mijn meester Andreas, omdat ik hem zo erg mis”, vertelt Victoria.

Wendy: „Victoria wilde heel graag kippen. En ons leek het stiekem ook wel leuk.” „Ja, je moet het alleen doen als je het zelf ook graag wil. Want kinderen kunnen nog zo hard beloven dat ze het hok gaan schoonmaken, maar uiteindelijk doe je het zelf”, zegt Bastiaan lachend. „Ze moeten voorlopig binnenblijven”, legt Wendy uit. „Want ze hebben nog warmte nodig. Maar over een paar weken gaan ze naar een buitenhok en kunnen ze lekker in de tuin rondscharrelen.”

Bastiaan: „De tuin loopt helemaal rondom ons huis dus we hebben veel ruimte.” Hij pakt voorzichtig een van de kipjes uit de doos. „Wil je haar even vasthouden? Toen ze nog kuikens waren, bleven ze op je hand zitten. Maar nu krijgen ze steeds meer een eigen willetje. Het zijn echt puberkipjes.” „Zacht is ze hè”, zegt Victoria. „De kip is mijn lievelingsdier omdat ze zo klein en heel kroelerig zijn.”

Wendy schuift wat papieren op tafel opzij. „Hier zitten de kinderen elke dag aan hun schoolwerk. Ze krijgen opdrachten van school, maar ik bedenk ook veel zelf.” Ze laat wat gekleurde vellen met teksten en tekeningen zien. „Ik ben illustrator dus ik maak graag leuke, creatieve opdrachten voor ze.”

„Dit is onze tafel vol met schoolspullen”, zegt Bastiaan, wijzend naar een andere grote houten tafel vol met boeken en papieren. Hier pakken de kinderen wat ze nodig hebben.”

Wendy: „We proberen wel een dagelijkse routine aan te houden thuis. ’s Ochtends trekken de kinderen hun laarzen aan en lopen we eerst even de tuin in om een frisse neus te halen en wat ochtendgymnastiek te doen. Daarna gaan we aan tafel zitten, vertel ik welke datum en dag het is en beginnen de kinderen aan hun schoolwerk. Ian zit in de kleuterklas dus hij heeft nog geen huiswerk, maar hij vindt het wel leuk om erbij betrokken te worden. En hij kijkt vol interesse mee met wat zijn broer en zus allemaal kunnen.”

„Ik ben vierenhalf”, zegt Ian blij. „Ja, dat is helemaal waar. Als je zo jong bent, tel je dat half jaar nog trots mee”, zegt Wendy lachend. „Na de meivakantie mogen de kinderen weer twee dagen naar school, dus dan verandert onze routine weer”, zegt Bastiaan. „Ik ga het stiekem wel een beetje missen”, geeft Wendy toe. „Ik heb plezier gekregen in het thuis scholen.” „Ik vind de lessen thuis ook leuk”, vertelt Karel. „Op school zit ik met veel kinderen in de klas en thuis zijn we met drie, dus dan krijg ik veel meer aandacht. En als ik klaar ben met mijn schoolwerk, mag ik spelen.”

Wendy: „Karel moet veel opdrachten op zijn iPad maken en daar is hij vrij snel in.” „Hij begrijpt die apps veel beter dan wij joh. Laatst zei hij: ’Ik ga even met de juf chatten.’ Wij wisten niet eens dat dat kon”, vertelt Bastiaan. „Ik ben blij dat we straks weer naar school toe mogen”, zegt Victoria. „Dan zie ik eindelijk mijn vriendinnen weer.”

„Het kan ook wel pittig zijn hoor”, benadrukt Bastiaan. „Je bent de hele dag met de kinderen en tussendoor moet je nog rust zien te vinden om te werken. Mijn dag start meestal al om 8 uur ’s ochtends met een online vergadering.” Wendy: „Op een goede dag, breng ik hem lief koffie en kwark. Op een mindere dag, moet hij het zelf doen.”

Bastiaan: „Lunchen doen we in ieder geval gezellig met het hele gezin. Ik maak luxe broodjes voor ons, nu ik tijd neem om in de keuken te staan. „Ja, hij is wel de chef bij ons in huis”, aldus Wendy. „En hij vindt het ook leuk om te koken.” „Eigenlijk kan Victoria het lekkerste koken”, zegt Karel. Victoria: „Nee, ik kan alleen goed bakken.” Wendy: „Maar wel lief van jou, dat je dat zegt Karel.”

Bastiaan staat op om de kipjes voer te geven. „Ze eten zo van jouw hand”, zegt Victoria bewonderend. „Ik strooi het gewoon, zodat ik kan zien hoe ze het oppikken.” „Toen ze nog kuikens waren, heb ik vaak mijn hand bij ze gehouden, zodat ze aan me konden wennen. Want ik ben een lange vent met hele grote handen en ik wilde niet dat ze zouden schrikken als ik ze probeer te voeren”, legt Bastiaan uit.

Wendy: „Eigenlijk wilden we pas deze zomer kippen nemen.” „Eigenlijk wilden we ook maar vier, maar we kwamen toch met vijf thuis”, zegt Bastiaan lachend. Wendy: „Vanwege het virus, besloten we het eerder te doen. Want nu zijn we allemaal thuis en hebben we alle tijd om voor de kippen te zorgen. En in ruil daarvoor brengen zij ons veel positiviteit in deze spannende tijd.”

Wilt u ook vertellen over uw gezin, in welke samenstelling dan ook? Meld u aan op [email protected]