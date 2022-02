Timothy (32) emigreerde naar Australië: ’Ik was op slag verliefd op het land’

Wie: Timothy de Ruijter (32)

Geëmigreerd naar: Melbourne, Australië.

Sinds: 2016

Werk: Strategic transport planner

Hoe is het om in Melbourne te wonen?

„Geweldig! Melbourne is een stad naar mijn hart. Een hele creatieve stad met veel straatkunst, zoals graffiti. Er zijn eindeloos veel musea, heerlijke restaurants en zoveel mogelijkheden. Het strand is om de hoek, de wijngaarden zijn relatief dichtbij en voor je het weet zit je in de bergen. Ik voelde mij direct op mijn plek. En het klimaat is natuurlijk heerlijk.”

Waarom koos je ervoor om te emigreren?

„Mijn moeder is Indonesisch, daardoor ben ik multicultureel opgevoed met altijd interesse in andere culturen. Ik heb vier jaar in België gestudeerd, maar met die studie kon ik lastig reizen. Dus ik heb daarna voor International Studies gekozen, waarbij ik makkelijker ergens anders kon wonen. In 2015 kon ik op uitwisseling en had ik aangegeven dat ik vanwege mijn Indonesische roots naar Zuidoost-Azië wilde. Alleen waren daar geen uitwisselingsuniversiteiten, behalve in Singapore, maar daar was ik al vaker geweest. Gelukkig was er een goede universiteit in Melbourne, dat was dan relatief dichtbij Zuidoost-Azië en dus heb ik daarvoor gekozen. Ik was op slag verliefd op de stad en het land. Het leven beviel mij zo goed en ik ontmoette mijn partner daar, dus de keuze om terug te gaan na mijn bachelor was makkelijk gemaakt. Na dat semester heb ik in Nederland mijn bachelor afgemaakt en vervolgens ben ik in 2016 teruggegaan naar Melbourne om er een master te doen, sindsdien woon ik hier.”

De Ruijter ontmoette in Australië zijn partner. Ⓒ eigen foto

Waar ben je zoal tegenaan gelopen?

„Visums. Een studenten- of permanent visum aanvragen in Australië is allereerst enorm kostbaar, maar ook echt een gedoe. Omdat mijn partner Australisch is, had ik recht op een partnervisum, de wachttijd daarvoor was twee jaar. Je moet bewijzen dat je daadwerkelijk een relatie hebt. Zelfs vrienden en familie moeten formulieren invullen om te verzekeren dat je relatie echt is. Daarbij moet je verklaringen van goed gedrag inleveren en wel zo’n 8000 Australische dollar, omgerekend zo’n 5000 euro, neerleggen.”

Wat zijn de grootste verschillen tussen Nederland en Australië?

„De mensen zijn totaal anders. Nederlanders zijn heel druk en vinden het normaal om een afspraak een maand van tevoren in te plannen. Als de trein drie minuten te laat is, zijn Nederlanders de hele dag chagrijnig. Hier is iedereen veel spontaner. Het is bijna normaal dat de trein een kwartier te laat is en niemand maakt zich er druk om. Australiërs genieten meer in het moment.”

Wat is je advies voor mensen die ook overwegen om naar Australië te emigreren?

„Het visumtraject in Australië is lang en kostbaar. Zorg dat je goed voorbereid bent en de immigratieregels kent. Het is natuurlijk goed om informatie in te winnen bij anderen, maar de regels veranderen snel, dus neem niet alles klakkeloos alles over en doe zelf ook goed onderzoek. Kijk ook naar de Nederlandse wetgeving. De kans bestaat dat je je Nederlandse nationaliteit kwijtraakt, dus zoek goed uit hoe dit zit.”

Wanneer wist je dat je de juiste keuze had gemaakt?

„Mijn partner zat in het buitenland, dus ik was alleen thuis. Ik pakte de auto en reed naar Great Ocean Road, dat is een prachtige weg langs de zuidkust van Australië. Ik ging daar in mijn eentje op het strand zitten en alles viel op zijn plek. Ik voelde mij gelukkig.”