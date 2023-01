Dagrecept: Tiramisu met een Japanse twist

Toch verlang ik soms weer naar een frozen frappucino met matcha-smaak en slagroom. Matcha is groene theepoeder dat oorspronkelijk uit Japan (en China komt), je vindt het in allerlei zoetigheden terug. Yoko Inagaki deelt in haar nieuwe boek Yoko, met gerechten en verhalen uit Japan (Becht) een heuse tiramisu met matcha!

Klop de helft van het matchapoeder en het hete water (ongeveer 80 graden) goed door elkaar. Verdeel de lange vingers over de bodem van een serveerschaal (liefst naast elkaar) en giet de matchathee over de lange vingers. Klop de eidooiers los, voeg de suiker toe en klop tot een wit geheel. Voeg de mascarpone toe en klop goed door elkaar.

Klop in een andere kom de slagroom tot stijve pieken. Voeg de slagroom toe aan het mascarponemengsel en vouw voorzichtig door elkaar zodat het luchtig blijft. Verdeel het mengsel over de lange vingers in de serveerschaal en zet de deze minimaal 30 minuten in de koelkast. Bestuif voor serveren – lichtjes, te veel is niet lekker – met de andere helft van het matchapoeder.

Nodig voor 4 personen:

- 10 g matchapoeder (supermarkt en online)

- 100 ml heet water

- 12 lange vingers

- 2 eidooiers

- 60 gram kristalsuiker

- 200 g mascarpone

- 200 ml verse slagroom