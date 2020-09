Smaaktest: welke appeltaart is het lekkerst?

Appeltaart is eeuwenlang een vertrouwd onderdeel van de Nederlandse keuken; al in de 16e eeuw duikt er een Nederlands recept voor het heerlijke gebak op. Genoeg reden om eens te kijken hoe de afgebakken appeltaarten uit de supermarkt smaken.

Hierbij gingen we ervan uit dat ze overal verkrijgbaar zouden zijn. Nou, ze leken wel op rantsoen!

Ternauwernood vonden we vijf supers/ketens met appeltaarten in de schappen. Het is natuurlijk mogelijk dat ze in sommige gevallen net waren uitverkocht, dus ga vooral voor de zekerheid even langs als uw super hieronder niet wordt genoemd.

Overigens kwamen we dikwijls appelkruimeltaarten tegen – bijvoorbeeld bij Eko Plaza, Dirk/DekaMarkt – maar dan zou de test een gevalletje appels en peren vergelijken zijn geworden. Zo eindigden we met taarten van Albert Heijn, Vomar, Marqt, Jumbo en Hema. Maar de ene appeltaart is de andere niet, bleek op de redactie. „Er moet een balans zijn tussen de krokante (en romige) koek, de friszure appel, de kaneelsmaak en zoete krenten/rozijnen”, merkte een appeltaartminnende collega op.

Over de punten van Vomar was men het minst enthousiast, ondanks die prachtige (onnatuurlijke) glans. „Het lijkt wel alsof ze in de diepvries hebben gelegen”, merkte een collega op. De appeltaart van Marqt deed de wenkbrauwen eveneens fronsen omdat er bar weinig appel in zat. „Best prima voor een cake.”

De strijd ging dus tussen Hema, Jumbo en Albert Heijn, waarbij laatstgenoemde er uiteindelijk het meest van bakte.

1

Lyrisch was men over de appeltaart van Albert Heijn. „Lekker bros deeg en grote friszure appels!” „Alle ingrediënten zijn nog te onderscheiden.” Met dank aan alle toevoegingen die in alle genoemde taarten zitten. €4,29 per stuk

2

De taart van Jumbo werd eveneens verslonden. „„Mierzoet, maar wel lekker.” Een collega vond hem toch ook „te zoet en bovendien te zacht”. €4,19 per stuk

3

Hema moet het doen met een derde plaats. „Heerlijk, wil eigenlijk nog een stukje.” „Deze is niet superzoet, je proeft nog de zure appel.” En dat voor maar €1 per punt.

4

„Is het niet eigenlijk een cake?” vroegen collega’s zich af. Toch verkoopt Marqt dit gebak als appeltaart. „Wel oké, maar niet zo uitgesproken”, vond een fijnproever. Een ander was kritischer: „Droog en een muffe nasmaak.” €4,49 per 280 gr

5

Als laatste eindigde dus Vomar. „Heel veel kruiden. Uiterlijk van een diepvriestaart.” Ook troffen we zowaar kurkuma en paprikapoeder aan. Hoogstwaarschijnlijk om kleur te geven. €2,99 per 2 st.