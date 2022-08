Megascreening op longkanker

Deze week worden de eerste uitnodigingen verspreid rond het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam. Het gaat om een uitnodiging om – als men een verstokte roker is (geweest) – een CT-scan te laten maken.

Al in 2017 riepen Europese longartsen op tot bevolkingsonderzoek naar longkanker.

Op dit moment wordt in de wereld alleen in de Verenigde Staten bevolkingsonderzoek gedaan naar longkanker. De opkomst is daar relatief laag gezien de zorgverzekering. De scan wordt daar weliswaar vergoed, maar de follow-up niet. In Nederland wel. Daarnaast gebruiken de VS 2D-metingen die minder goed zijn dan de 3D-meting die in de Europese landen zal worden verricht.

De proef zal naar verwachting flink meer gevallen van longkanker te zien geven. Bij de start van een massale screening is altijd een piek te voorzien.