Drie tips: zo kun je koffiedik opnieuw gebruiken

1. Gebruik het om geuren in je koelkast te neutraliseren

Vieze geurtjes in je koelkast kun je neutraliseren met koffiedik. Het enige dat je hoeft te doen is een kommetje met gebruikt koffiedik in een hoek van je koelkast plaatsen.

De ergste geuren zullen op deze manier geneutraliseerd worden. Let wel: de kans is groot dat alles een beetje naar koffie gaat ruiken.

2. Gebruik koffiedik als compost

Koffiedik bevat veel voedingstoffen zoals stikstof, kalium, fosfor en magnesium die bevorderlijk zijn voor vruchtbare compost.

Composteer je al, gooi je koffiedik dan simpelweg bij de rest van je compost. Anders kun je de restjes koffiedik ook verzamelen en beginnen met composteren.

3. Pannen schoonmaken

Koffiedik heeft van nature een korrelige, schurende structuur. Daardoor is het een uitstekend middel voor het verwijderen van hardnekkige vlekken.

Plaats hiervoor gewoon een paar theelepels gemalen koffie op de bodem van je pan en schrob voorzichtig met een doekje of sponsje.