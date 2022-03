Een robot aan je deur en een hologram bij het inchecken: dit zijn de hoteltrends van de (nabije) toekomst

Trend 1: Geen personeel (meer) maar techniek

Mede door de pandemie is er een nijpend tekort aan goed personeel, zo blijkt helaas. Techniek kan dat tekort iets verlichten: zo zagen we op de beurs Gaussian-robots die ingezet kunnen worden om het warmgebakken croissantje en de versgeperste jus tot aan de hotelkamerdeur te brengen als er te weinig mensen zijn om de roomservice op peil te houden. Bijkomend voordeel is ook dat je niet meer verschrikt even snel in een badjas moet schieten om het ontbijtje aan te pakken, de robot zal immers niet eenmaal terug in de keuken doorvertellen wat ‘ie zojuist aanschouwde.

Hotels met minder personeel, waardoor je bijvoorbeeld met een code in moet checken in plaats van ouderwets bij een balie, is iets dat we al meer zien. In de toekomst kan dat verder gaan en kun je zomaar verwelkomd worden door een hologram. Met vernuftige techniek, gezien bij HoloConnects, kan een medewerker op het hoofdkantoor, of waar dan ook, de gast welkom heten als hologram. De hotelgast wordt op een scherm gezien, techniek maakt het mogelijk om hem of haar bijna levensecht toe te spreken. Ziet er futuristisch uit, maar de toekomst is dichterbij dan je denkt!

Trend 2: Hygiëne

Eveneens onder invloed van de gevolgen van corona letten zowel gasten als hoteliers steeds sterker op de hygiëne in de kamers en het algehele hotel. Zo zagen we op de beurs een speciale dispenser van Bellaria die niet alleen nare geurtjes, toch vaak geproduceerd op de wc, maskeert, maar het toilet na gebruik ook direct zelf reinigt. Grappig feitje: de noviteit werd bedacht door voormalig Bayern München voetballer Giuseppe Leo, die tijdens zijn sportieve carrière iets te veel vieze wc’s zag.

Het meest vieze op een hotelkamer? Niet het toilet, dat wordt immers na elke gast schoongemaakt. Naast de lichtknopjes en de bedsprei zijn het de gordijnen! Immers, iedereen trekt die met de handen open. Steeds vaker zien we zelf openende gordijnen, te bedienen met een speciale app of zelfs met je ste, zoals we zagen in de stand van het bedrijf Slide. Bijkomend voordeel: je hoeft je bed niet meer uit om ze open te doen en het uitzicht te aanschouwen.

Trend 3: Beweging

We moeten (meer) bewegen, zoveel is de afgelopen tijd wel duidelijk geworden. Maar willen we dat in een zweterige hotelgym waar de apparaten door Jan en Alleman worden gebruikt? Een oplossing: fitnessapparatuur op de kamer! En dan bij voorkeur ook nog esthetisch verantwoord, zoals houten toestellen, die we zagen bij de stand van NOHrD/WaterRower. Het Park Hotel in Amsterdam heeft ze al!

Ook gezien: de interactieve spiegel van Fittar, met zo’n 1500 trainingen, onder meer yoga en boksen, die met behulp van sensoren je lichaam scant en zo bijstuurt wanneer de techniek niet juist is. Zo blijf je ook op je hotelkamer fit! Hij staat nu al bij onder meer het Fashion Hotel in Amsterdam.