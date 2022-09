Dagrecept: Spruitjes met amandel en sinaasappel

Waarom dan op reis gaan? Nieuwe smaken zijn het leukste wat er is! Ik geloof niet zo in ’Dat eet ik niet’, tenzij je allergisch bent natuurlijk. Neem deze spruitjes: zo vindt de grootste spruitenhater ze lekker! Een vondst uit Quick + Slow (Becht) van David Frenkiel en Luise Vindahl. Verwarm de oven voor op 200 graden (hete lucht) met bakplaat erin. Bewaar een handje spruitjes, halveer de rest.

Leg de gesneden spuiten in een kom en besprenkel met 2 el olijfolie. Bestrooi met zout, schep door elkaar. Haal de bakplaat uit de oven, sprenkel de rest van de olie erop en leg de gehalveerde spruiten op de gesneden kant. Bak 15 minuten. Meng in dezelfde kom de ingrediënten voor de marinade. Haal de spruitjes uit de oven, schep door de marinade. Voeg de amandelen toe en schep ook die erdoor.

Leg alles op de bakplaat en bak in 8 minuten goudbruin. Snijd de achtergehouden spruitjes in dunne sliertjes, verdeel ze over een platte schaal. Besprenkel met citroensap. Leg de gebakken spruitjes erop en maak af met geraspte parmezaan.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g spuitjes

- 3 el olijfolie

- ½ tl zout

- 65 g amandelen (grof

gehakt)

- sap halve citroen

- 10 g parmezaan

Marinade:

1 el olijfolie, 2 el sojasaus, rasp van 1 bio-sinaasappel (plus 2 el sap), 2 el honing,

2 tl verse gember (geraspt), 1 teen knoflook (geraspt)