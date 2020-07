Een krachtige espresso of een cappuccino met perfecte schuimlaag: maandenlang konden we daar buitenshuis niet van genieten. Dat was best afzien voor koffieminnend Nederland, want gemiddeld drinken we jaarlijks meer dan 600 liter per persoon aan ’bakkies leut’. Toch weten we nog steeds veel niet over ons favoriete drankje.