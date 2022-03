Onderzoek: in deze provincie vind je de meeste overmatige drinkers

Afkickkliniekwijzer.nl heeft op basis van nieuwe data van het CBS en het RIVM onderzoek gedaan naar het alcoholgebruik van volwassen Nederlanders. 1 op de 16 Nederlanders zou overmatig drinken.

Wie overmatig drinkt, nuttigt meer dan 21 glazen (mannen) of 14 (vrouwen) standaardglazen alcohol per week. Een standaardglas komt overeen met één glas bier van 250ml met 5% alcohol. Van de twaalf Nederlandse provincies blijkt Overijssel de koploper.

De provincies op volgorde van het hoogste percentage overmatige drinkers, volgens het onderzoek:

Overijssel: 7,8% Friesland 7,7% Noord-Holland: 7,0% Drenthe: 7,0% Noord-Brabant: 6,6% Gelderland: 6,2% Utrecht: 5,8% Zuid-Holland: 5,7% Groningen: 5,7% Limburg: 5,7% Zeeland: 5,6% Flevoland: 4,9%

Daling

Volgens Afkickkliniekwijzer.nl is in vrijwel alle provincies het aantal overmatige drinkers gedaald ten opzichte van 2019, toen er voor het laatst onderzoek is gedaan naar de alcholinname. In Friesland bleef het aantal overmatige drinkers gelijk en in Flevoland en Zeeland steeg het percentage minimaal.

Gemeentes

Er is ook gekeken naar het alcoholgebruik per gemeente.

In het Zeeuwse Kapelle zijn de minst overmatige drinkers te vinden. Het Gooi en de rijke (kust)gemeentes van Nederland steken net als in 2019 flink boven het landelijke gemiddelde uit, maar het aantal overmatige drinkers in die gemeentes is wel harder gedaald dan gemiddeld.

Verschillende gemeentes in de Achterhoek (Gelderland) en Twente (Overijssel) scoren ook opvallend hoog als het om overmatig drankgebruik gaat. Ook in coronatijd zijn ze overmatig blijven drinken.

Op de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog houden ze ook wel van een glaasje. Ameland is de uitzondering. Daar daalde het aantal overmatige drinkers hard (van 12% naar 7%).

10 gemeentes in Nederland waar procentueel de meeste mensen wonen die overmatig alcohol drinken:

Terschelling: 15,3% Vlieland 15,2%% Tubbergen: 12,7% Dinkelland 12,1% Laren (NH): 10,9% Rozendaal: 10,3% Hof van Twente: 10,1% Oost Gelre: 10,1% Opmeer: 9,9%% Berkelland: 9,9%

Top-10 gemeentes met de minste overmatige drinkers: