Onderzoek: een coronahobby mag wat kosten

Tijd en geld: we besteden het graag aan onze hobby. Het afgelopen coronajaar alleen maar meer, zo blijkt uit onderzoek van New Skool Media. Ruim een kwart is dagelijks bezig met zijn of haar hobby, zo bljkt daaruit. Het afgelopen jaar deden we daar nog een schepje bovenop: 1 op de 3 heeft tijdens de coronacrisis meer dan gemiddeld ‘gehobbyd’. Voor 1 op de 10 Nederlanders is de tijd die zij afgelopen coronajaar besteedden aan hun hobby zelfs verdubbeld. Dit geldt vooral voor de categorieën tuinieren, natuur, spiritualiteit en politiek.

Al die vrijetijdsbesteding mag wat kosten: 34% tikt jaarlijks minimaal € 500 af.

En als we beter willen worden in of meer willen weten over onze hobby, duiken we het wereldwijde web op: Nederlandse hobbyisten zoeken vooral online (69%) naar informatie, maar ook laat bijna de helft zich regelmatig informeren of inspireren door familie, vrienden en kennissen of via social media (42%).