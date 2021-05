Vijf redenen om je was buiten te drogen

1. Kleding slijt minder snel. Bij elke beurt in de droger verliezen kledingstukken vezels; die vindt u terug in het filter. Veel kledingstukken mogen sowieso niet in de wasdroger omdat zij daardoor kunnen krimpen of vervormen.

2. Niets ruikt zo lekker als aan de waslijn gedroogd wasgoed. Daar kan werkelijk geen wasparfum of wasverzachter tegenop.

Bekijk ook: 5 x tips om kleding langer mooi te houden

3. Uiteraard is de was aan de lijn drogen goedkoper dan in de droger. Een condensdroger of droger met luchtafvoer kost ongeveer €0,89 per keer, een warmtepompdroger is iets goedkoper met gemiddeld €0,19 per beurt. Door aan de lijn te drogen, bespaart u energie en bent u ook duurzamer bezig.

4. Witte was wordt door de zon gebleekt als u deze aan de waslijn hangt. Zo kunt u zelfs stuifmeelvlekken laten verdwijnen!

5. Als wasgoed netjes strak aan de waslijn wordt opgehangen, droogt het kreukvrij op. Dat scheelt veel werk bij het strijken. Hang broeken bij voorkeur op de kop aan de pijpen voor het beste resultaat.