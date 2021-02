’Soep met lepel eten is echt niet meer te doen’

Premium Verhalen achter het nieuws

Sara (35) wilde thuiswerken om corona, maar werd ontslagen

Uit angst voor een coronabesmetting op haar werk vraagt Sara (35) of ze thuis mag werken. Dit wordt haar niet in dank afgenomen: een schorsing en uiteindelijk een ontslag volgden. Maar de rechter stelt Sara in het gelijk, het ontslag is onterecht en dat komt haar werkgever duur te staan. „Ik heb all...