’Vliegangst vaak bij slimme mensen met rijke fantasie’

Daniëlle (21) en Anna (26) willen het vliegtuig voor hun (toekomstige) werk kunnen nemen.

Amsterdam - Vliegangst: klamme handen, hartkloppingen, misselijkheid en knikkende knieën. Een op de drie Nederlanders heeft er last van, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek uit 2016. En in de herfst als vliegtuigen door het weer vaker last hebben van turbulentie, lijkt die angst verder aangejaagd te worden. Soms worden mensen er bij voorbaat zo benauwd van, dat ze niet (meer) durven te vliegen.