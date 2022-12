Met deze quiz weet jij direct wat de lifestyletrends van 2023 worden

1. De kooktrends zijn legio, maar welke trend van 2023 zal met luid gejuich bij de niet-culi’s worden ontvangen?

A) Herkenbaar koken. Weg met de vreemde gelletjes en schuimpjes, gewoon die kweepeer op het bord.

B) De terugkeer van de gehaktbal, liefst met sambal en mosterd erin.

C) Insecten? Of was dat nou echt 2022?

2. Welke woonwinkel mag je volgend jaar beslist niet overslaan?

A) Ikea, blijft toch de bovenste beste.

B) De kringloop, want alles draait om duurzaamheid.

C) Webwinkels! Wie gaat er nou nog naar een winkel?

3. Wat is een bijzondere reistrend in 2023?

A) Gewoon in Nederland blijven: vakantie op Balkonië.

B) Alleen op reis. Eindelijk rust.

C) Een nostalgiereis; vertrek naar de bestemming waar je met je ouders heenging, zoals Tirol, de Dordogne of Torremolinos.

4. Wat is het meest chille vervoermiddel om op reis te gaan in Europa?

A) Nog steeds het vliegtuig, al die influencers doen niet anders.

B) De elektrische auto, juist leuk om te stranden in Frankrijk.

C) De trein! Het is even puzzelen maar uiteindelijk ontspannend én duurzaam.

5. Met welk drankje in de hand hoor je er helemaal bij volgend jaar?

A) Dat oranje spul, hoe heet het ook weer, Aperol?

B) Bier van een lokale brouwer.

C) Als het maar alcoholvrij is: mocktails in plaats van cocktails.

6. Het huis inrichten, waar gaan we voor?

A) De zwarte keuken.

B) Kleur, kleur, kleur! Felblauw, knalgeel, het kan niet oogverblindend genoeg.

C) In het tiny house is geen ruimte voor trends.

Goede antwoorden:

1) A

2) B

3) C

4) C

5) C

6) B