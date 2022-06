Column Babette: Alleen daarom al moeten de graven er mooi bij liggen

De begraafplaats Nieuwe Ooster in Amsterdam is er niet zomaar een. Zo mag deze plek zich een rijksmonument noemen én arboretum, dit vanwege de vele verschillende bomen. Het is een geliefde plek om te wandelen, dieren te spotten en botanische lessen te volgen.

Zondag liep ik daar ook; met mijn zoon, zijn opa, een zak planten en een schep. Mijn 82-jarige vader had gevraagd of we wilden helpen nieuwe plantjes op het familiegraf te plaatsen. Hoefde hij niet meer op zijn knieën in de aarde.

Wij halen onze schouders op voor de regen en bekijken onderweg nieuwsgierig de graven die we tegenkomen. Het bombastische graf van een zigeunerstel, met foto van het trotse echtpaar bij hun Mercedes, is er een om stil bij te staan. Terwijl mijn vader de weg vindt naar het graf waar hij, – hopelijk over pas vele jaren – , ook in komt, spotten wij diverse BN’ers.

Aangekomen bij mijn opa en oma, kan mijn vader zijn ogen niet geloven. „Wat een zooitje! Ik heb de verzorging afgekocht, daar duizenden euro’s voor betaald. Vorig jaar was dit ook al zo. Het is gewoon diefstal.” Hij is boos. En dus zetten we de plantjes tegen de grafsteen en in plaats van het onkruid en gras weg te halen, fotograferen we de wildernis. Het is duidelijk dat opa het er niet bij laat zitten.

Dan nog maar een rondje lopen, oppert mijn zoon. En dat blijkt een goed idee: zo zien we nog veel meer bijzondere grafstenen en bomen, én vooral ook veel begraafplaats-wandelaars. Want Nederland heeft sinds de wandelgekte ook de begraafplaats herontdekt. Zo zijn er boeken met speciale wandelingen op de markt en vragen de bijzondere begraafplaatsen aandacht voor hun natuurgeschiedenis en bijzondere gasten.

Alleen daarom al moeten de graven er mooi bij liggen, vindt mijn vader. En dus heeft hij zijn oude correspondentie met de begraafplaats hervat, en vecht als een jonge hond tegen de verloedering.

