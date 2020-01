Ik vermoedde het altijd al, weet het inmiddels zeker: ik ben officieel verslaafd. Kan niet maathouden, niet stoppen en wil meer en meer. En nu is er niet meer. Terwijl ik dit schrijf, vallen mijn ogen bijna dicht omdat ik vannacht tot half drie Netflix heb gekeken. Daarnaast ben ik bloedchagrijnig omdat ik er doorheen ben. Door de serie die me de afgelopen weken in zijn greep hield.