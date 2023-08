Niet weggooien! Zo geniet je van het hart van een ananas

Zomerser dan de ananas bestaat haast niet: de ananas is lekker in cocktails, taarten en als toetje gegrild op de barbecue. De lekkerste exemplaren zijn supersappig. Nog een reden om ananassen te eten: ze zijn hartstikke gezond.

Het hart van de ananas wordt vaak weggegooid omdat het vrij hard is en minder zoet en sappig dan de rest van het fruit. Maar het hart heeft wel degelijk smaak! Houd je echt niet van de harde structuur, schaaf of snijd het hart dan in dunne plakjes. Verrijk daarmee je salade of je taco’s.

IJsblokjes

Lekker én leuk om naar te kijken: snijd het hart van de ananas in gelijkmatige blokjes – of iets wat er in de buurt komt. Stop ze in een zak of andere verpakking geschikt voor de vriezer en maak er ananasijsblokjes van. De blokjes zullen een glas water een subtiele ananassmaak geven. Voeg er nog wat verse munt aan toe en je hebt een extra lekker fris zomerdrankje.

Smoothie

Ook een goed idee: vries het hart van een ananas in. Maak je een smoothie, haal het hart dan uit de vriezer en stop het in de blender bij de rest van je ingrediënten. Proost!