Veel bedrijventerreinen mogen wel wat groener, maar hoe bereiken we dat?

Binnenland

Walrus uit de Waddenzee naar Verenigd Koninkrijk vertrokken

De walrus die wekenlang heeft rondgezwommen in en bij de Waddenzee, is vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk. Het dier, dat herkenbaar is aan verwondingen aan de voorpoten, is gezien voor de kust van de Farne Eilanden. „Hopelijk op weg naar huis”, aldus de Zoogdiervereniging op Twitter.