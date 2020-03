Jules Verne beschreef in 19e eeuw al beeldtelefoon

De Fransman werd in 1828 geboren in Nantes als zoon van een advocaat. Ondanks zijn rechtenstudie koos hij voor het schrijverschap. Aanvankelijk had hij niet veel succes maar dat veranderde toen hij in 1862 in contact kwam met uitgever Jules Hetzel. Die plaatste zijn Voyages extraordinaires als feuilleton in zijn tijdschrift en gaf ze daarna in boekvorm uit.

Het eerste heette Vijf dagen in een luchtballon en betekende in 1863 zijn doorbraak. Maar zijn grootste succes is Reis om de wereld in 80 dagen. Alleen al tijdens zijn leven werden er een half miljoen exemplaren van verkocht. Het werd ook op toneel opgevoerd, compleet met olifanten. Zijn hoofdpersonen zoals de eigenwijze Phileas Fogg en kapitein Nemo uit 20.000 mijl onder zee zijn nog steeds begrippen. Voor dit laatste verhaal vond hij inspiratie op de Wereldtentoonstelling in 1867 in Parijs, waar een ontwerp van een duikboot stond.

Zijn boeken waren zo populair omdat het geloof in technische vooruitgang groot was in de 19e eeuw. Jules Verne waarschuwde echter ook voor de gevaren van de techniek zoals in Parijs in de 20e eeuw dat Hetzel niet wilde uitgeven en pas eind vorige eeuw is teruggevonden. Een andere tegenvaller was dat de Académie Française hem weigerde omdat zijn werk ’te commercieel’ was.

De succesauteur, ook gemeenteraadslid in Amiens, had een slecht huwelijk, een probleemzoon, Michel, en een overspannen neef die hem een kogel in zijn been schoot waarvan hij tot zijn dood last hield.