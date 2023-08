Met deze tips zie je er jonger uit zonder botox

Van botox en fillers tot een ander kleurtje in het haar: we lijken altijd maar op zoek naar manieren om jonger te ogen. De oplossing daarvoor is mogelijk een stuk makkelijker en goedkoper dan allerhande ingrijpende veranderingen, vertelt een verpleegkundige bij een kliniek voor plastische chirurgie op TikTok.

Olivia Salmen werkt als verpleegkundige maar zet zelf ook fillers en botox. „Het is mijn werk om gezichten te bestuderen", vertelt ze. Dat levert haar heel wat kennis op die ervoor kan zorgen dat je beter uit de verf komt, zonder dat je daar fillers, botox of veel make up voor nodig hebt. In een reeks video's op TikTok neemt ze kijkers mee in haar wereld. Zo geeft ze onder andere tips hoe je frisser voor de dag komt. Haar belangrijkste tip: de juiste kleuren. „Wanneer je kleuren draagt die bij je kleurenpallet passen, complimenteert dat de ondertonen van je huid", legt ze uit. „Ik heb bijvoorbeeld een warme ondertoon, mijn kleding heeft voornamelijk dezelfde ondertoon." Goede voeding Als voorbeeld neemt ze ook Zooey Deschanel, die met haar witte huid, felblauwe ogen en donkere haar een hele andere ondertoon heeft. „Zij ziet er veel beter uit wanneer ze koelere kleuren draagt." Dat geldt niet alleen voor kleding, maar ook voor make up. „Als je de verkeerde ondertoon kiest in een foundation, dan klopt het niet meer." Naast weten welk kleurenpallet bij je past, geeft ze meer tips. „Je gezichtsvorm wordt deels bepaald door je dieet", legt ze uit. Door wat je eet kun je veel water vasthouden. „Daardoor heb je al snel een puffy gezicht." Met een disclaimer dat het geen medisch advies is dat ze geeft, heeft ze wel wat tips. „Pas op met bewerkte voeding en zout en zorg dat je voldoende groenten eet. Je zult echt een verschil gaan zien in je gezicht, ondanks dat je gewicht niet direct zal veranderen."