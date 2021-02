Recept: de Pad Thai van topkok Robin van de Bunt

Pad Thai (4 pers.)

Nodig:

500 gr kippendijen

400 gr rijstnoedels

4 eieren

100 gr worteljulienne

100 gr taugé

zonnebloemolie

zout

Saus

35 gr palmsuiker

60 gr limoensap

40 gr citroensap

30 gr gembersiroop

50 gr vissaus

10 gr sriracha

30 gr sojasaus (less salt)

50 gr Pad Thai paste (Lobo)

½ theel xantana

Garnering

50 gr krokante uitjes

50 gr vliespinda’s

handje koriander

1 limoen in partjes

Bereiding:

Grill kippendijen krokant op de BBQ, snijd in reepjes en zet apart. Kook rijstnoedels beetgaar in gezouten water, giet af en spoel met ijskoud water, lek uit en meng heel klein scheutje olie erdoor om aanplakken te voorkomen. Kluts eieren en roerbak in wokpan in scheut hete olie. Voeg wortel, taugé en daarna rijstnoedels toe en roerbak kort. Mix ingrediënten voor de saus goed door elkaar en meng met de kipreepjes door de noedels. Roer als laatste xantana door de Pad Thai. Garneer met uitjes, pinda’s, fijngesneden koriander en limoenpartjes