Dagrecept: Mie goreng met garnalen en kip

Australiërs zijn ook redelijk bekend met de Indonesische keuken; Aussie & culi-vlogger Nat’s What I Reckon heeft in zijn boek met de briljante titel Death to Jar Sauce (Penguin) dan ook een fijn recept voor mie goreng staan. Neem een wok (of grote koekenpan) en maak hem goed heet met wat olie.

Roerbak de kip in 4 tot 5 minuten bruin. Doe de garnalen, bosui en knoflook erbij en bak een paar minuten mee. Meng in een kom de sambal oelek, ketjap manis, sojasaus, en sesamolie. Voeg dit toe en bak een paar minuutjes mee. Doe dan de witte kool en de gekookte mie erbij, bak nog zo’n drie minuten door. Bak ondertussen in een andere pan de 4 eieren (spiegelei or roerei, hoe je wilt).

Verdeel de mie goreng over vier borden, strooi er wat taugé over en leg het spiegelei of roerei er bovenop. Garneer met gebakken uitjes, overgebleven bosui en een partje limoen voor het zuurtje. Natuurlijk kun je extra sambal erbij geven. Heerlijk troosteten voor het weekend!

Nodig voor 4 personen:

- 250 g gepelde, rauwe garnalen (schoon)

- 500 g kippendij (in reepjes)

- 4 bosuitjes (ringen)

- 5 tenen knoflook (fijngehakt)

- 40 ml plantaardige olie

- 140 g gesneden witte kool

- 1 tot 1,5 el sambal oelek

- 60 tot 80 ml ketjap manis

- 1 el zoute sojasaus

- 1 tl sesamolie

- sap van 1 limoen

- 4 limoenpartjes

- 400 g eiernoedels (zoals hokkien mie, gekookt)

- 100 g taugé

- 4 eieren