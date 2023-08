Dagrecept: Krokant buikspek, rode kool en appel

Nodig voor 4-6 personen:

- 2 kg buikspek (ingekerfd en gezouten)

- olijfolie voor het vlees

- grote pot appelmoes

- 2 el olijfolie

- 1 rode ui (in ringen)

- 5 tenen knoflook (gekneusd)

- 300 g gesnipperde rode kool

- 200 g geraspte rode appel

- 6 takjes tijm (blaadjes gerist)

- 2 el grove mosterd

- 1 el bruine suiker

- 2 el rode wijnazijn

Bereiding

Om buikspek krokant te krijgen kerf je de toplaag vele malen in met een scherp mes, maar snijd niet in het vlees. Je kunt dit ook door de slager laten doen. Giet een ketel kokend water over het vel om de sneden te openen. Dep droog, wrijf in met zout en zet het een nacht onafgedekt in de koelkast. Spoel het vel af, dep droog, vet in met olie en strooi er weer zout op. Laat het spek voor het bakken in 30 minuten op temperatuur komen.

Verwarm de oven voor tot 220 graden hetelucht (240 elek.). Spoel het vlees weer af, dep droog en besprenkel met olijfolie.

Leg het met de vetlaag naar boven in een braadslede en rooster 20 minuten. Verlaag de temp. tot 130 graden (150 elek.) en laat 1½ uur in de oven.

Maak de koolsalade. Bak de ui en knoflook 5 minuten glazig in een koekenpan met een beetje olie. Doe de rodekool, appel, tijm en mosterd erbij en laat nog 5 minuten bakken. Roer de suiker erdoor en bak nog 3 minuten. Voeg de rodewijnazijn toe en bak nog 2 minuten. Serveer het vlees met de koolsalade en appelmoes.