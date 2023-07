Goed om te weten: hier gebruik je de vier zijdes van je blokrasp voor

De raspkant: grote gaten aan de brede kant

We gaan ervan uit dat we je niet hoeven uit te leggen hoe je moet raspen. Wel is het handig om te weten welke zijde van de blokrasp nu dé rasp is. Dit is de brede kant met de grote gaten. Hier kun je (bijna) alles op raspen. Gebruik hem ook eens voor halloumi en strooi dat daarna over je pizza of salade. Tip: zet je blokrasp niet rechtop tijdens het raspen, maar leg hem neer. Zo ga je veel makkelijker te werk.

De versnipperaar: kleine gaatjes aan de brede kant

Ⓒ 123rf

Wil je iets raspen en subtiele, fijne stukjes als resultaat krijgen? Dan moet je de versnipperkant gebruiken. Gebruik het bijvoorbeeld voor kaas (als je het aan deze kant van de rasp schaaft, smelt het sneller en geleidelijker), komkommer, courgette of wortel. Maak je een carrot cake? Rasp je wortel dan niet, maar versnipper hem aan deze kant. Je krijgt dan subtielere stukjes die als het ware smelten in je beslag.

De nepmandoline: drie mesjes aan de smalle kant

Ⓒ 123rf

De drie mesjes op de smalle zijde van je blokrasp zijn vooral handig om te gebruiken als je vlokken Parmezaanse kaas wil raspen. Ook kun je deze kant gebruiken voor stevig fruit zoals appels of peren. De geraspte stukjes kun je daarna door een salade doen. Je kunt deze kant van de rasp ook gebruiken als je je een kind wil laten helpen in de keuken, maar nog niet met een mes wil laten snijden.

De zest-kant: mini puntjes aan de smalle kant

Ⓒ Getty Images

De fijne, scherpe puntjes zijn ideaal voor zest, oftewel schraapsel van de schil van een citrusvrucht. Maar je kunt deze zest-kant ook prima gebruiken om nootmuskaat en kaneelstokjes tegenaan te schuren. Goed om te weten: hard duwen werkt niet. Schaaf de vrucht of nootmuskaat zachtjes langs de puntjes, dat werkt veel beter.