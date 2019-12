Meilandjes: ’Afgelopen jaar was bizar’

Meer dan een miljoen kijkers leefden dit jaar wekelijks mee met het wel en voornamelijk wee van de Meilandjes, met de onverstoorbare Erica, dochter Maxima en eigenzinnige Martien Meiland. VRIJ liep een ochtend mee op Chateau Marillaux, beter bekend als Chateau Meiland. Hoofdrolspelers Maxim, Erica en Martien mogen nog wel eens kibbelen, maar over één ding zijn ze het eens: het afgelopen jaar hebben ze bizar hard gewerkt. „We hebben non-stop 24/7 gewerkt, het houdt niet op”, vertelt Martien. „Ik weet niet eens meer welke dag het is, iedere dag is hetzelfde: keihard werken. We hebben een fluwelen bank in de bibliotheek, kind, we hebben er misschien twee keer op gezeten.”

Ook Maxime bekent dat het heftig is geweest, de afgelopen tijd. „Soms moet ik gewoon huilen, zonder te weten waarom. Terwijl ik gewoon goed slaap, maar ik ben geestelijk moe. We hadden nooit verwacht dat het zo aan zou slaan en dat het daarom zo druk zou worden. Het is heel vermoeiend, je hebt geen tijd om op te laden.”

Erica: „Je krijgt hier een groot rimpelhoofd. Het is hard werken, altijd drukte, je gaat al gauw te laat naar bed en vroeg weer op. We zijn vooral met de gasten bezig, niet met onszelf.”

De drie zijn het er unaniem over eens: afgelopen jaar was ’bizar’ en ’mega’. Maxime: „Maar in goed opzicht, het is enig. Als ik mezelf terugzie in de serie denk ik wel: ’Wat kom ik lui over!’ Ik doe natuurlijk vooral veel werk achter de schermen, dat is niet zo spannend voor op tv. Ik vond de verbouwing misschien zelfs leuker dan de B&B, je bent lekker bezig en ziet direct resultaat. We leefden veel dichter met elkaar.” Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar, denkt ze hardop: „Ik word hier niet oud, op een gegeven moment wil ik wel verder. Waar naartoe, dat hangt er vanaf wat papa en mama doen. Ik kan niet zonder hen, waar zij gaan, ga ik.”

En dat zou zomaar eens snel kunnen zijn. Erica: „We gaan dit nog één seizoen doen, daarna zien we wel weer.” Martien is dezelfde mening toebedaan: „Ik denk dat dit ons laatste seizoen op het chateau is. Misschien daarna nog een, maar dan gaan we of op zoek naar een nieuw project, of terug naar Nederland. Maar dan niet meer naar de Randstad hoor, ik ben die drukte zo ontgroeid.”

Lees de hele reportage a.s. zaterdag in VRIJ Magazine.