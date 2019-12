Meilandjes over heftig jaar: ’Soms moet ik gewoon huilen, zonder te weten waarom’

’Welkóóóóm, ik ben Martien! Kom binnen, koffie?” Met zijn kenmerkende stem en houding heet Martien Meiland ons welkom in Chateau Marillaux in het Franse Beynac, dat helemaal in kerstsferen is. In de imposante hal staan naast een rijk met kerstballen en slingers versierde antieke tafel ook een grote uitbundig – uiteraard door Martien zelf - gedecoreerde kerstboom. Naast hem ook die andere hoofdrolspelers uit de met een Gouden Televizier-Ring bekroonde reallifesoap: dochter Maxime en vrouw Erica. Die laatste gehuld in grijze hoodie met een van de vele tegeltjeswijsheden van de familie: ’Wat een gezeik’.

Dochter Maxime is vandaag jarig, maar uitbundig vieren zal ze het niet: „Ik ga lekker op tijd naar bed, ik ben zo moe en daardoor ook emotioneel.” Nee, vertelt ze er gelijk bij, wetende dat iedereen haar pogingen tot zwanger worden via een zaaddonor op de voet volgt: „Ik weet zeker dat ik niet zwanger ben.”

"We hadden nooit verwacht dat het zo aan zou slaan"

Dan zou het zomaar te maken kunnen hebben met de draaidagen van de afgelopen twee dagen. Hoewel kerst tijdens ons bezoek nog zeker een maand duurt, heeft de familie de feestdagen er al op zitten. Vanwege hun vakantie naar Tenerife, morgen, hebben de Meilandjes de familie uitgenodigd en vierden ze gisteren en eergisteren al kerst, waarbij de camera meedraaide voor hun kerstspecial. De hele familie was present, onder wie natuurlijk dochter Montana met vriend en schoonfamilie, en Martiens broer Jaap. De meesten liggen hun roes nog uit te slapen: tweede kerstdag is de avond ervoor goed gevierd.

Glühwein

Martien: „We hadden natuurlijk de doop van Claire (het driejarige dochtertje van Maxime, wier grote wens het was haar in Frankrijk te laten dopen, red.). Komen we de kerk uit, stond er glühwein. Daarna veel wijn bij de lunch. Toen hadden we natuurlijk even moeten gaan liggen, maar we zijn doorgegaan. Het is niet eens heel laat geworden, maar ik heb behoorlijk wat gedronken.” En dat terwijl het verorberen van alcoholische versnaperingen toch aardig wordt aangemoedigd in het kasteel. Overal hangen bordjes met teksten als ’Er is pas crisis als de wijn op is’. En laten we ook hun beroemde ’wijnen, wijnen, wijnen’ niet vergeten.

Met een uur zullen de familieleden een voor een de statige met rode loper beklede houten trap afdalen om plaats te nemen aan de grote tafel in de eetkamer. Het is het enige vertrek van het kasteel dat met dank aan de oude haard enigszins warm is. Er wordt aangevallen op de manden vol croissants, de gekookte eieren en de koffie. De fles whisky die ook op tafel staat blijft even onaangeroerd. Tussen het geklets en gelach door dribbelt Martien met zijn inmiddels voor meer dan een miljoen kijkers bekende tred; schouders iets naar voren, arm opgetrokken, hand naar beneden. Als een ware akela zorgt hij voor meer koffie, rangschikt hij de taartjes voor Maximes verjaardag op de plateaus en zorgt hij voor gouden taartvorkjes. Het is duidelijk: zijn liefde voor styling heeft hij vanuit de winkel Montana’s Gifts en Interior in Noordwijk voortgezet in het kasteel.

Stress

Ondanks de drukte van de familie („Leuk hoor, maar ik zou blij zijn als ze allemaal weer weg zijn.” Knipoogt: „Nou ja, dat zeg ik nu.”) en van de afgelopen draaidagen is er geen zichtbare stress bij de familie. Hoewel de constant uitvallende elektriciteit wel voor enige irritatie zorgt bij Martien: „Wat is dit voor een gezeik? Ik ga eerst die lampen uitdoen bij die rotkerstbomen!”

Hoewel de stress niet zichtbaar is, is-ie er wel degelijk. Zeker nu de familie morgen voor twee weken op vakantie gaat naar Tenerife. „We hebben non-stop 24/7 gewerkt, het houdt niet op”, vertelt Martien. „Ik weet niet eens meer welke dag het is, iedere dag is hetzelfde: keihard werken. We hebben een fluwelen bank in de bibliotheek, kind, we hebben er misschien twee keer op gezeten. Ik heb geen idee wat er gebeurt in de wereld, we kijken een keer per week televisie. Op maandagavond natuurlijk. Zitten we weer naar onszelf te kijken.”

"Nieuwe partner moet wel gezellig persoon zijn"

Ook Maxime bekent dat het heftig is geweest, de afgelopen tijd. „Soms moet ik gewoon huilen, zonder te weten waarom. Terwijl ik gewoon goed slaap, maar ik ben geestelijk moe. We hadden nooit verwacht dat het zo aan zou slaan en dat het daarom zo druk zou worden.”

Waarom het wel en wee van de familie zo populair is onder de kijkers, denken de Televizier-Ringwinnaars? Maxime: „Ik denk omdat we heel eerlijk zijn. We tonen onze goede en onze slechte tijden.” Erica, die zich deze ochtend vooral ontpopt als de stille kracht achter de schermen: „We zijn gewoon zoals we zijn. Het gehakketak om de kleine dingen is herkenbaar voor veel mensen en dat blijken ze leuk te vinden.” Martien is stellig: „Wij geven de mensen een gezellige drie kwartier vermaak, er is al zoveel narigheid op de wereld. Mensen vinden ons gezin speciaal, ik ben natuurlijk al voor de derde keer met Erica getrouwd. Maar zelf vind ik ons helemaal niet speciaal. We zijn authentiek. We laten elkaar in onze waarde, ook als er een nieuwe partner in ons leven zou komen. Dat zou wel een gezellig persoon moeten zijn, hij moet er wel tussen passen. Maar goed, we hebben nu helemaal geen tijd om iemand tegen te komen.”

Geruchten dat hij een typetje zou spelen wijst hij dan ook resoluut van de hand: „Al onze gasten zeggen ook: jullie zijn precies zoals op tv. Het lijkt me doodvermoeiend om iemand anders te moeten spelen. Als ik zoiets hoor denk ik: jullie kennen me helemaal niet. Ik maak me er ook niet druk om, ik kan er toch niets aan doen.”

Hoge trap

Ondanks de aanwezige familie en ons bezoek gaat het dagelijkse werk op het kasteel gewoon door. Martien stofzuigt de trap en de eetkamer. De versiering moet uit de kerstbomen, al blijft het een en ander staan en hangen voor de gasten die 26 en 27 december nog komen logeren. De beroemde hoge trap wordt erbij gehaald, waar Martien van af viel en zijn pols brak. Enorme kerstvierders zijn het overigens niet: „Ja, gewoon eerste kerstdag veel eten en familie.” Maar fan van kerstversiering is de kasteelheer dan weer wel. „Ja leuk hè, al die kleuren? Het zorgt voor een echte kerstvibe. Maar ik ben ook wel weer blij als het eraf is hoor.”

"Nog één seizoen, daarna zien we wel weer"

De wasmachine draait, de hele familie helpt de ontbijtresten naar de gezellige woonkeuken te brengen nadat Martien uiterst subtiel „Nou, zijn jullie klaar met dat vreten?” vraagt. Daartussendoor huppelt Maximes dochter Claire, die zich niets aan lijkt te trekken van alle hectiek, vrolijk tegen iedereen aanbrabbelt en zelfs meehelpt met de vaat. Af en toe wordt ze opgepakt door de kasteelheer of haar moeder, en zingen ze het door hen zelfbedachte liedje: „Ben je een mooie meid? Ben je een gekke meid?”

En dan zijn daar honden Bommel en Bijoux, die zo’n beetje alles doen wat niet mag: op de blauwe fluwelen bank in de woonkamer springen, een kleine behoefte doen op de gladde houten vloer in de hal en op een zeker moment op het antieke kleed in de kleine kamer dat doen wat beter niet op camera getoond kan worden. „Die rothonden! Ik ben er zó klaar mee!” roept Martien. Stille kracht Erica hoofdschudt vanuit de visagiestoel: „Die make-up heb ik wel nodig. Je krijgt hier een groot rimpelhoofd. Het is hard werken, altijd drukte, je gaat al gauw te laat naar bed en vroeg weer op. We zijn vooral met de gasten bezig, niet met onszelf.”

Die gasten maken echter wel alles goed, zo bekent ze tegelijkertijd. „Ze zijn altijd zo enthousiast en aardig, daar doe je het voor. Ze vertrekken altijd weer helemaal blij en opgeladen, daar krijgen wij dan ook weer energie van. Ook van de reacties van kijkers: iemand mailde ons dat hij de antidepressiva in de prullenbak kon gooien, omdat hij zich zo goed ging voelen van onze serie. Heel bijzonder om te horen...”

Spannend

De drie zijn het er unaniem over eens: afgelopen jaar was ’bizar’ en ’mega’. Maxime: „Maar in goed opzicht, het is enig. Als ik mezelf terugzie in de serie denk ik wel: ’Wat kom ik lui over!’ Ik doe natuurlijk vooral veel werk achter de schermen, dat is niet zo spannend voor op tv. Ik vond de verbouwing misschien zelfs leuker dan de B&B, je bent lekker bezig en ziet direct resultaat. We leefden veel dichter met elkaar.” Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar, denkt ze hardop: „Ik word hier niet oud, op een gegeven moment wil ik wel verder. Waar naartoe, dat hangt er vanaf wat papa en mama doen. Ik kan niet zonder hen, waar zij gaan, ga ik.”

"Lief zijn voor elkaar en meer wijnen!"

Hard werken zal het volgend jaar nog steeds zijn, maar wel enigszins ingeperkt: om de drie weken neemt de familie een week vrij. „Van de zomer zeiden we tegen elkaar dat het anders moest. We kwamen elkaar alleen nog maar tegen bij het passeren met een dienblad of het wegzetten van het afval, hadden geen privéleven meer. We zaten altijd na het eten met een bakkie koffie samen, dan hadden we de grootste lol. Dat gaan we volgend seizoen weer doen.”

En dat zou zomaar het laatste kunnen zijn. Erica: „We gaan nog een seizoen doen, daarna zien we wel weer.”

Voor alle drie was het winnen van de Televizier-Ring natuurlijk het hoogtepunt. Verder ontpopte Martien zich verder als tv-persoonlijkheid, met optredens in Ranking the stars en het presenteren van Cash or trash. Toch ziet hij niet per definitie zijn verdere carrière op televisie: „Dat is afhankelijk van het programma. Ik word voor veel gevraagd, maar Skating on ice of hoe dat ook heet ga ik natuurlijk niet doen. Ik doe alleen dingen die bij me passen. Ik bedoel het niet arrogant, maar toen ik in Ranking the stars zat, waren de kijkcijfers skyhigh. Ik ben kennelijk een kijkcijferkanon momenteel, ’t is toch fantastisch? Zolang ik het leuk vind, blijf ik het doen.

Ik denk dat dit ons laatste seizoen op het chateau is. Misschien daarna nog een, maar dan gaan we of op zoek naar een nieuw project, of terug naar Nederland. Maar dan niet meer naar de Randstad hoor, ik ben die drukte zo ontgroeid.”

Tot slot: zijn wens voor het nieuwe jaar? „Lief zijn voor elkaar. En natuurlijk nog veel meer wijnen!”

