Onderzoek: angst voor corona zou goed zijn voor seksleven

Stellen die de afgelopen tijd angstig waren om corona te krijgen zouden daarvan hebben geprofiteerd tussen de lakens. Althans, dat is de conclusie die onderzoeker David Rodrigues van de Universiteit van Lissabon trekt op basis van de resultaten van een studie naar de angst voor corona en het effect op relaties.

Voor het onderzoek, dat gepubliceerd is in The Journal of Sex, is het gedrag van 303 koppels onder de loep genomen. De stellen die zich zorgen maakten om besmet te raken, zagen een positieve verandering in hun seksleven. Hun behoefte aan seks groeide. Bovendien wilden zij meer tijd doorbrengen met hun partner dan de koppels die zich minder druk maakten om het virus.

De verklaring volgens Rodrigues? Situaties die stress opleveren maken mensen meer bewust van hun onsterfelijkheid én vergroten tegelijkertijd het verlangen naar seks.

Avontuurlijk

De resultaten van het onderzoek moeten wel met een korrel zout genomen worden. Een ander onderzoek van vorig jaar waarover Leisure Sciences schreef, liet namelijk zien dat bijna de heft van de 1559 ondervraagde volwassenen (zowel vrijgezellen als mensen met een relatie) vond dat corona een negatieve invloed had op hun seksleven. Wel is het zo dat de mensen die wél regelmatig seks hadden, avontuurlijker waren in bed.