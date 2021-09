Hotel van de week: slapen in een voormalig klaslokaal

Ontelbare keren zijn we The College Hotel voorbij gereden of gelopen zonder er binnen te stappen. Dat doe je misschien ook niet zo snel als je er praktisch om de hoek woont. Nu weten we wel beter.

Mondi, sinds deze zomer het nieuwe restaurant van het hotel, is de voornaamste aanleiding van ons verblijf. De Caribische keuken en cultuur staan centraal in de zaak waar chef Justin Niessen, geboren in Willemstad, authentieke Curaçaose gerechten met smaken en ingrediënten uit andere landen combineert.

Wanneer we de menukaart openslaan, is het lastig kiezen. Gelukkig is Mondi een shared dining-restaurant waarbij we verschillende kleine gerechten kunnen bestellen en delen. Op die manier kunnen we meer van het menu proeven.

We gaan onder meer voor Jamaica here I come: kip van de barbecue met bosui, honing en limoen. Een aanrader! Net als de Lomito allaparina (dun gesneden biefstukpuntjes met aardappelmousseline, beurre noisette en chimchurri). Ook een topper vinden wij de taco’s met geelvintonijn, zeewier en zoete soja.

Dankzij de inrichting van Mondi wanen we ons aan tafel in een ver oord. Leuk, die botanische prints met palmbomen! Grappig dat dit ooit de gymzaal was van het pand dat in 1894 is gebouwd en tot 2005 als school werd gebruikt.

"Aan tafel wanen we ons in een ver oord"

Nu we er toch zijn, sluiten we de avond af in het hotel. We slapen in kamer 206, een van de veertig kamers die dit viersterrrenboetiekhotel telt. Alle vertrekken waren ooit een klaslokaal. Zo was kamer 123, de enige die op de binnenplaats uitkijkt, vroeger in gebruik als scheikundelokaal.

Geen enkele kamer is hetzelfde. Die van ons is vanwege het plafond praktisch en speels ingedeeld. Het bed (zo’n exemplaar dat zó lekker ligt dat je binnen een paar tellen in slaap valt) staat op de vide. Leuk detail is het luik boven ons bed dat we met touwen heen en weer kunnen schuiven om de kamer donkerder of juist lichter te maken.

Beneden bevinden zich een koelkast, een bureau en een zitgedeelte waardoor de kamer heel knus en huiselijk aanvoelt. Onze badkamer met bad, douche en marmeren wastafel straalt weer een en al luxe uit.

Wanneer we de volgende morgen na het ontbijt (ga voor de Americain pancakes met blauwe bessen of roerei met prosciutto di Parma) uitgerust en voldaan uitchecken, weten we zeker: deze plek lopen we voortaan niet meer zomaar voorbij.

In ’t kort

Interieur

Een mix van art deco en modern. Het hotel ademt veel luxe uit zonder dat het overdadig wordt.

Locatie

In Amsterdam Oud-Zuid, op nog geen tien minuten lopen van het Museumplein.

Service

Gasten kunnen gebruikmaken van hotelfietsen.

Praktisch

The College Hotel beschikt over een aantal parkeerplaatsen, maar wij raden aan met het openbaar vervoer te komen. Trams stoppen voor de deur. Een kamer is te boeken vanaf 89 euro per nacht.

thecollegehotel.com