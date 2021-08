Canyoning in Europa: 9 x bestemmingen voor waaghalzen

Van simpele kloven voor beginners tot dagtochten door extreme canyons: eigenlijk is canyoning door iedereen te beoefenen. Deze sport staat hoe dan ook garant voor avontuur en plezier. Moet je wel even weten waar je precies moet zijn.

1. Fort William, Schotland

Canyoning doe je niet voor het mooie weer. Gelukkig maar, want een van de mooiste gebieden in Europa voor een canyoning-trip is Fort William in Schotland. Dit door wolken omringde plaatsje, waar 10.000 mensen wonen, is een perfect beginpunt om Schotlands mooiste canyons te bereiken.

Beginners kunnen naar Allt van Halen, waar je in het water kunt springen en kleine stukjes door het licht stromende water kunt afleggen. Als gevorderde ga je naar de Ben Nevis, de hoogste berg van Schotland. Hier heb je een trail met hoge richels om vanaf te springen en wilde watervallen om te abseilen.

Absolute aanrader voor gevorderden is Grey Mare’s Tail. Dit is een ‘slot canyon’, wat betekent dat-ie erg smal kan worden en dus niet bepaald toegankelijk is. Deze trail bevat spectaculaire sprongen, pittige waterroutes en heftige watervallen.

2. Canyoning in Andalusië, Spanje

Bijj de Guadalmina River kun je goed de de technische skills van het canyoning kunt leren.

De canyon Almanchares in Nationaal Park Sierras de Tejeda & Almijara y Alhama is smal en beschikt over meerdere watervallen en liefst veertien ‘rivier-slides’, waarbij je naar beneden glijdt. Ook zwem je hier door een paar unieke tunnels.

Rijd je vanaf hier met de auto twee uur naar het westen, dan vind je de meest uitdagende trail van Andalusië, Las Buitreras genaamd. Hier klim je pittige stukken omhoog en kom je veel wilde watervallen tegen. Tussen de diepe, grijze, kathedraalachtige rotsen lopen kronkelige paden, vaak erg smal.

3. Nationaal Park Triglav, Slovenië

Slovenië is een outdoorland bij uitstek. Vooral Nationaal Park Triglav en de gebieden eromheen lenen zich goed voor canyoning. Je vindt hier zeven goede canyons, relatief dicht bij elkaar.

Sušec is een leuke canyon om te beginnen. Hier heb je onder meer de optie om een sprong van 12 meter te maken. Met zijn vele watervallen is de Predelica Stream meer iets voor gevorderden. En de meest uitdagende canyon is Grmečica, waar je vanaf een 8 meter hoge waterval naar beneden springt.

Aan de andere kant van het Bledmeer tref je de rivier Sava Bohinjska. Dit gebied is een walhalla voor pro’s die alle technische vaardigheden van het canyoning tot in de puntjes beheersen.

4. Canyoning in Peneda-Geres National Park, Portugal

Bezoek in Portugal Nationaal Park Peneda-Gerês, een gebied dat bestaat uit 700 vierkante kilometer aan prachtige natuur. Grenzend aan Spanje beschikt dit gebied over ruige heuvels, meren, valleien en canyons.

Meerdere gebieden in dit park lenen zich perfect voor canyoning. Bij de rivier Arado Gerês glijd je bijvoorbeeld bij een mooie waterval naar beneden, maak je veel sprongen en en kruip je door een krappe natuurlijke tunnel naar een smaragdblauw meertje.

De meer ervaren canyoneer gaat naar de rivier Cabril, bij Poço do Mouro. Via een wild pad loop je naar de canyon, waar je regelmatig het groene water inspringt. Vervolgens kom je langs een paar heftige watervallen en abseil je bij behoorlijk smalle kloven de diepte in.

5. Canyoning in Interlaken, Zwitserland

Bij de rivier Aare, in de buurt van Interlaken, heb je in Zwitserland drie goede canyoning-gebieden: Saexten, Chli Schliere en Grimsel. Saexten is de makkelijkste en de kortste. Hier doe je ongeveer drie uren over.

Chli Schliere is al uitdagender, onder meer door een lange, glibberige, smalle trap de diepte in. Je legt een grote afstand af door het water en komt steile watervallen tegen. Vergeet niet te genieten van het prachtige uitzicht. De pittigste is Grimsel. Bereid je voor op bijna een hele dag in het water, zware abseilstukken en moeilijke sprongen. Deze trip duurt ongeveer zeven uren.

6. Canyoning in de buurt van Nice, Frankrijk

Zuid-Frankrijk beschikt over aardig wat canyons, de meeste in de buurt van Nice. Bij de Gorges du Loup is het allemaal heel easy going. Meer uitdaging vind je bij de canyon van de rivier Bollène, waar je de Alpen wordt ingevoerd. Veel spectaculaire sprongen en redelijk sterk stromend water.

De meest uitdagende trail vind je bij Maglia. Hier kom je pittige slides tegen en moet je een aantal gewaagde sprongen maken. Ook moet je behoorlijk ver de diepte in abseilen. Deze trip duurt ongeveer zeven uren.

7. Tirol, Oostenrijk

De Alpenrosenklamm is perfect voor beginners, waarbij gezegd moet worden dat je geen hoogtevrees moet hebben. De abseilstukken zijn namelijk behoorlijk hoog en steil.

Als je wat meer getraind bent, pak je de Auerklamm. Hier kun je onder meer een sprong van 17 meter maken. Experts gaan hier naar de Kronburg. Om de canyoning-trail hier af te maken, heb je veel technische skills nodig. Zo abseil je 40 meter naar beneden in een uiterst smalle kloof.

8. Canyoning bij het Gardameer, Italië

Mocht je op vakantie zijn bij het Gardameer in Noord-Italië, dan raden we je naar Torrente Tuffone te gaan. Hier kom je een paar sprongen van zo’n 15 meter hoogte tegen. Je landt in prachtige natuurlijke baden met turquoise water.

Bij Vajo dell’Orsa maak je een trip van zeven uren waar alles aan bod komt. En als ervaren canyoneer ga je naar Torrente Aviana, waar je onder meer 100 meter naar beneden abseilt.

9. Canyoning in Montenegro

Last but not least: canyoning in Montenegro. De canyon Rikavac is goed te doen voor beginners.

Moeilijker is Nevidio, de populairste canyon van Montenegro. Hier klim je over enorme keien, drijf je door turquoise wateren en maak je behoorlijke sprongen. Ook bij de rivier Skurda heb je tal van mogelijkheden om te springen, glijden, klimmen, zwemmen en abseilen.