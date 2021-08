Restaurantrecensie Pikaar (Hilvarenbeek): knallende smaken met Aziatische invloeden

Premium Columns

Protest muziekbranche gericht tegen verkeerde

Ineens hoorde ik vorige week muziek in het Zuiderpark. Een soundcheck? Ik rende op het geluid af. Aan de rand van het grote grasveld was achter hoge hekken een podium in opbouw. Er bleek zowaar een festival te zijn dat weekend: Paard in het Park. Mijn hart sprong bijna uit mijn lijf van blijdschap, ...