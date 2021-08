Deze najaarsklusjes kun je het beste zo snel mogelijk doen

Tips voor een paar klussen die het best in september kunnen worden verricht. Bijvoorbeeld onderhoud aan de cv-ketel. Als het échte stookseizoen weer begint, krijgen loodgieters het razend druk; september is daarom een ideale maand om een afspraak te maken. Hetzelfde geldt voor eventuele vervanging van de ketel en de schoorsteen laten vegen.

Ontlucht radiatoren en cv-leidingen, want dat draagt bij aan een betere verwarming en zuinig stoken. Controleer de vloerverwarming door de vloer nat te maken; op plekken waar de vloer nat blijft, werkt die niet.

Thermostaat

Heeft u zo’n mooie klokthermostaat, maar nog steeds geen tijd gehad om te kijken hoe een en ander precies werkt? Doe het nu, nu de verwarming nog niet aan hoeft.

Buiten is het na deze tumultueuze zomer goed om de dakpannen te controleren. Een scheve dakpan kan voor lekkage zorgen die niet meteen zichtbaar is, zoals houtrot in het dakbeslag. Zet dit door, dan kunnen een forse lekkage met bijbehorende schade én een forse reparatierekening het gevolg zijn.

Buiten schoonmaken is nog zo’n nuttige bezigheid nu de temperatuur nog redelijk is. Maak de kozijnen schoon, niet alleen voor het aangezicht maar vooral voor de kwaliteit van het verfwerk. Schilderwerk gaat op deze manier langer mee. Kijk dat meteen na. Zijn er barsten of blazen te zien, dan is het beter die meteen te repareren.

Dakgoten legen lijkt een klus voor in december als al het blad is gevallen. Maar vooral met het noodweer van de afgelopen maanden is twee keer per jaar geen overbodige luxe. Net als afvoeren en regenpijp checken en platte dak schoonvegen. Als blad en andere groenafval jaren blijft liggen, ontstaat humus. Wortelende planten kunnen schade veroorzaken.

Scharnieren

Een klein maar bevredigend karweitje is het huis binnen en buiten afgaan met een bus WD-40 siliconenspray, onmisbaar in elk huishouden. Eindelijk eens de scharnieren van die akelig krakende deuren smeren of dat moeilijke draaiende slot onder handen nemen. Want als de sleutel het begeeft, is het probleem vele malen groter.

Neem aan het begin van elk seizoen machines als wasmachine en -droger onder handen. Goed schoonmaken zorgt ervoor dat de apparaten langer meegaan. Maak het afvoerfilter schoon. Sifons van wastafels schoonmaken is een onaangenaam, maar erg nuttig klusje.

De aanstormende herfst is ook de tijd voor spinnen. Nuttige dieren, want ze vangen muggen en andere insecten. In huis worden ze vaak niet gewaardeerd. Haal alvast de ragebol over plekjes waar ze zich graag ophouden en spuit deze met anti-spinnenspray in.