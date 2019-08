Recept van de dag: broccoli met gerookte kip

Accepteer in iedere geval geen groente meer die niet uit Nederland komt in deze maanden. Want dat is echt dom. Tot eind september is alles rijkelijk van velden en uit kassen te koop. Broccoli dus.

Nodig voor twee personen:

•400 gr broccoli

•150 gr gerookte kip

•½ ui gesnipperd

•1 eetl boter

•20 gr walnoten

•2 theel azijn

Bereiding:

Altijd stomen. Gewoon zo’n mandje onderin de pan. Als het vers is vijf minuten stomen, anders iets langer. Dan in koud water dompelen. En even laten drogen. Als je inmiddels de ui heel zacht hebt laten worden in wat boter in een pannetje op een ander pitje en je hebt daar later wat walnoten bijgedaan, dan zijn we al een heel eind. Scheutje azijn bij de boter en kloppen. Dat wordt een beetje lobbig.

Dan stel ik voor dat je broccoli op een grote schaal legt, eromheen flinterdun gesneden plakjes gerookte kip en dan de notensaus er overheen. Dan kom jij weer prima door deze dag. Erbij, vooruit omdat het warm is een bijzonder bier. Bijvoorbeeld een Lindemans Gueuze. Ja, zo staat het op het etiket, gueuze. Heerlijk spel van zoet naar ferm.