Twentse Tru wijnkoningin

Samen met haar man bouwde Tru Miller de droomwijngaard in Mexico op. Ⓒ de telegraaf

Ze is 75 jaar en nog altijd bloedfanatiek. Tru Miller uit Twente is in Noordwest-Mexico de producent van zes rode wijnen, die worden afgenomen door de beste restaurants van het land en luxe hotelgroepen als Ritz-Carlton en Rosewood in de Verenigde Staten. „Volgende maand krijgen we bezoek van topkok Gordon Ramsay”, vertelt de Nederlandse eigenaresse. „Dat zijn toch wel tekenen dat we iets goed doen.”