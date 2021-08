Dít kan allemaal met rode bietjes!

Red velvet cake

De van oorsprong Amerikaanse red velvet cake is een gelaagde chocoladetaart met een dikke laag wit glazuur erbovenop. Hij schijnt in de Amerikaanse staat Maryland te zijn bedacht. Er zit onder andere karnemelk, boter, cacao, azijn en bloem in. Voor de kleur wordt soms rode biet gebruikt, meestal zijn het echter kunstmatige kleurstoffen die de taart rood maken. Maar je kunt red velvet ook met echte stukjes rode biet maken. Hierdoor hoef je dan ook geen kunstmatige kleurstoffen te gebruiken. Kijk hier voor een recept.

Falafel

Je kunt van bieten ook falafel van maken, hiervoor wordt een mengsel van kikkererwten en rode biet gebruikt. Maar ze worden natuurlijk ook in vegetarische bitterballen gestopt.

Bietenchips

Wie knabbelt er niet graag op een chipje? Een tijd terug waren groentechips erg populair, vaak aan de man gebracht met de valse claim dat ze gezonder zouden zijn dan aardappel-chips. Ook rode bieten kun je in plakjes snijden en frituren. Maar ook die zijn dan echt niet gezonder; er zitten net zoveel verzadigde vetten in. Wel kun je ze gezonder maken door ze in de oven bakken; op bakpapier en besprenkeld met olie. Voorwaarde is wel dat je ze flinterdun snijdt met een mandoline. Vijftien minuten in een voorverwarmde oven van 200 graden is genoeg.

Lapskaus

In Noord-Duitsland, Engeland en Denemarken, maar ook vroeger op onze Wadden, eten ze lapskaus, een soort stamppot van mengeling van vlees/vis aardappel, ui, vet, wortel, selderij en kruiden. Het is een eeuwenoud zeemansgerecht. In Duitsland doen ze er rode bieten door. Die wordt daar met een spiegelei bedekt en geserveerd met augurken en zure haring.

Pizzadeeg

De vegetariërs en veganisten onder ons weten het natuurlijk allang: ook pizzadeeg kun je maken van rode bieten. Meestal wordt het deeg gemaakt van bietensap, gist, bloem, suiker en olie. Maar je kunt ook bietenpuree gebruiken. Wat je er vervolgens bovenop gooit aan toppings, is aan jou!

Salades

We eindigen met een inkoppertje: gekookte stukjes rode biet kun je in allerlei salades stoppen. Ze geven de salade een lekkere bite en kleur. Maar je kunt hem ook perfect verwerken in een huzarensalade. De pittige Surinaamse huzarensalade dankt hieraan zijn mooie roze kleur.