Dagrecept: Soep met balletjes en cannellini-bonen

Kippensoep heb je over de hele wereld in honderden varianten, je zou er rustig een heel boek aan kunnen wijden! Een Google search leert dat dit boek in 1996 is geschreven door Mimi Sheraton, met het ’bescheiden’ aantal van 100 recepten overigens. Onderstaande kippensoep is een Amerikaanse en wel aardig omdat er voor de verandering kippengehaktballetjes en cannellinibonen in zitten. Het is een van de vele mooie, toegankelijke Joodse wereldrecepten uit het boek Memisj (Uitgeverij Carrera) van Jonah Freud.

Nodig voor 4 personen: - 2 sneetjes brood, zonder korst, geweekt in 3 el melk - 500 g kippengehakt - 1 ei - 2 tenen knoflook - 1 tl gedroogde oregano - 1 el bladpeterselie (fijngesneden) - 1 liter kippenbouillon - 1 pot cannellinibonen (afgespoeld en uitgelekt) - extra vergine olijfolie Bereiding Knijp het geweekte brood uit en meng het samen met de overige ingrediënten goed door elkaar. Breng op smaak met zout en peper. Maak er kleine balletjes van en leg deze op een bord. Breng 1 liter kippenbouillon aan de kook. Kook hierin de gehaktballetjes in 10-12 minuten gaar. Voeg de cannellinibonen toe en kook deze even mee. Zet de soep op tafel en geef er eventueel wat extra vergine olijfolie bij om eroverheen te druppelen. Serveer eventueel met wat krokant stokbrood.