Zo krijg je vetvlekken uit een zijden blouse

Maarten Beckers: „Hoe kun je het beste vetvlekken uit een mooie, donkergroene zijden blouse krijgen?”

Zamarra: Wasbenzine is het veiligste middel om vetvlekken uit zijde te verwijderen. Schenk een fles wasbenzine in een grote, goed afsluitbare pot en doe de blouse erbij. Een aantal minuten goed schudden, als een soort miniwasmachine.

Laat de blouse goed uitlekken (niet wringen of knijpen) en druk het vocht er met een oude handdoek uit. Controleer of de vlek is verdwenen; zo niet, herhalen. Laat de blouse die nu naar wasbenzine stinkt, buiten opdrogen. De geur zal vanzelf vervliegen.

