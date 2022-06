Dagrecept: Tomatensoep met knoflook in sausstijl

Nodig voor 4 personen:

- 1,5 kg vleestomaten of rijpe romatomaten

- 6 teentjes knoflook

- 80 ml extra vergine olijfolie (plus extra)

- grof zeezout, zoutvlokken

- versgemalen peper

- ½ tl gemalen chilivlokken

- handje basilicum (inclusief stelen)

Bereiding

Snijd de tomaten in vieren, verwijder de zaadjes. Doe in een keukenmachine en snijd fijn met de pulseerknop; probeer te voorkomen dat er lucht bij komt en laat ze niet vloeibaar worden. Leg apart.

Snijd de knoflook in dunne plakjes, meng die met 80 ml olijfolie in een middelgrote pan en zet op middelhoog vuur. Voeg zeezout en zwarte peper toe en bak licht goudgeel en iets knapperig; roer af en toe. Schep de knoflook met een schuimspaan op een bordje. Spreid de plakjes uit zodat ze niet overlappen. Doe de tomaten in de pan met knoflookolie en breng op smaak met zeezout en de chilivlokken.

Voeg het basilicum toe en roer goed door. Laat het mengsel 16 tot 18 min op middelhoog vuur sudderen, tot het voor de helft is ingekookt en de tomaten zacht zijn; roer af en toe. Haal het basilicum eruit, proef en breng verder op smaak. Schep in kommen en bestrooi met knoflook en een snuf zoutvlokken. Sprenkel nog wat olijfolie erover, en serveer met brood en een salade.