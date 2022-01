Smaaktest: dit zijn volgens ons de 5 lekkerste beenhamsalades

Opvallend dat beenhamsalade door alle supermarkten wordt verkocht, maar dat geen van mijn collega’s deze koude salade eerder had geproefd. Een populaire smaak, meestal bereid met zo’n dertig procent gerookte beenham, eieren, mosterd(zaad), selderij en/of witte kool.

Om de salade te binden, voegt men maïszetmeel toe en vaak een verdikkingsmiddel en stabilisatoren zodat die salade langere tijd zijn kleur en textuur behoudt (de E-nummers, de door de EU goedgekeurde hulpstoffen). Die stoffen geven sommige mensen de kriebels, maar ze zijn getest. Het is wellicht zinvoller om te kijken naar de voedingswaarden: hoeveel zout, suiker en vet zitten er in een bepaald product?

Trouwens opmerkelijk dat de beenhamsalades onderling zo verschilden. De beenham was in reepjes of in blokjes gesneden en de salade gevuld met ei, knolselderij of kool. De salade van 1 de Beste, het huismerk van Dirk/Dekamarkt, deed te veel denken aan sellerie-salade: één zure boel. Andere salades smaakten naar een grote hap mayonaise. Dat gold bijvoorbeeld voor Chef Select van Lidl. „Ziet eruit als mayo en smaakt naar mayo. Veel te vet.” Anderen vonden de smaak „best oké en lekker fris”.

Het mayo-bezwaar had ook in mindere mate betrekking op Johma, al waren sommige collega’s evengoed onverbiddelijk. „Dit is meer mayonaise dan beenham, wel prima om frietjes in te dopen.” De salademaker uit Twente moet het doen met een vierde plaats. Favoriet is de beenhamsalade van Vomar.

1.

„Volle, rijke hamsmaak. Goed gevuld, lekker veel vlees.” Vomar ging zeer verrassend met de eer aan de haal. „Mooi kruidig, goed in balans.” €1,99 per 150 gr

2.

Het scheelde een haar! Toch moet Aldi het doen met een tweede plek. „Lekker, fijne mosterd-nasmaak, je ziet de mosterdzaden ook duidelijk zitten.” „Wow! Rijk gevuld maar misschien net iets te zoet.” €1,19 per 200 gr

3.

We vinden Jumbo terug op een derde plaats. „Eindelijk een vleessmaak, ik proef duidelijk beenham.” „Mooie romige textuur. Prima salade.” Voor een enkeling was hij toch „aan de zure kant”. €2,15 per 175 gr

4.

De salademaker uit Twente staat met de beenham op plaats vier. „Goede substantie, niet te dik noch te slap, mooie grote reepjes beenham”, riep men over Johma. „Reepjes ham duidelijk zichtbaar, maar waar blijft de smaak?” €2,85 per 175 gr

5.

Coop deed het zeker niet slecht, al liepen de bevindingen uiteen. „Is het mosterd of kerrie dat de boventoon voert? „Een beetje kerrie is prima, maar niet wat je verwacht.” €2,25 per 175 gr