Een strijkplank als eyecatcher in huis, waarom niet?

Foto: www.brabantia.com

Om een stoere sfeer in huis te creëren zijn er twee ingrediënten nodig die áltijd werken. Zwart als accentkleur (zoals zwarte kozijnen of een zwarte metalen trap) en denim. Denim is een sterk materiaal dat zorgt voor een stoere sfeer. Dat een strijkplank in denim en zwart ook de show kan stelen in het interieur, klinkt misschien gek, maar is volgens Monique van der Reijden toch echt waar.