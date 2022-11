Kooktip: dé truc om je pastasaus nog lekkerder te maken

Allereerst is het goed om te weten dat het verstandig is om tijdens het koken niet alle ingrediënten in één keer bij elkaar te voegen. Oftewel: laat de ingrediënten eerst met elkaar ’kennismaken’. Dat geldt ook voor een pastasaus. Zo voeg water beetje bij beetje toe zodat het geheel mooi kan binden. Als laatste voeg je de finishing touch toe, zoals alcohol of boter.

Klont boter

Als je een beetje culinair onderlegd bent, dan weet je vast al wel dat wanneer je pasta kookt je altijd een schepje van het pastawater moet toevoegen aan je saus. Maar wat minder bekend is, dat het ook raadzaam is om een klontje boter toe te voegen aan de saus én de pasta.

Een klontje boter zorgt namelijk voor extra zachtheid in je pasta. Die creëer je al met een scheutje pastawater, maar dat klontje boter maakt het net iets lekkerder. Boter zorgt voor een zacht laagje om de pasta en dus een zacht mondgevoel.

Niet alleen bij pastasaus is dit overigens slim om te doen. Ook je risotto’s worden net iets lekkerder als je er een klontje boter aan toevoegt. Het zorgt namelijk voor extra smeuïgheid.