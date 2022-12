Spreekuur: Kan mijn werkplek de oorzaak zijn van mijn luchtwegklachten?

Hans in ’t Veen, longarts: Veel longklachten zoals astma kunnen inderdaad op de werkplek worden veroorzaakt of verergerd. Die kunnen optreden door blootstelling aan prikkelende, irriterende stoffen, maar ook bij allergieën. Prikkelende giftige stoffen spelen een rol bij lassers en schilders, denk ook aan de zwemleraar die last heeft van chloor in het zwemwater. Een allergie kan opspelen, bijvoorbeeld bij stof op kantoor, of ontstaan zoals bij bakkers door blootstelling aan meelmijt.

Laat herkend

Helaas wordt de rol van het werk bij luchtwegklachten, zowel door patiënt als door werkgever en behandelaar, vaak pas laat (h)erkend. Werkgerelateerde longklachten blijken een onderschat probleem, ondanks het feit dat er jaarlijks 700 mensen sterven aan luchtwegklachten door blootstelling aan stoffen, gassen en dampen op het werk. In een vroeg stadium deze problematiek signaleren kan schade en ziekteverzuim voorkomen.

Neem contact op met bedrijfsarts en leidinggevende. Ik kan me voorstellen dat dat lastig is, waarbij er het gevoel van belangenverstrengeling kan zijn. Zij kunnen echter behulpzaam zijn om de werksituatie te verbeteren middels het wegnemen van de prikkelende stof, aanpassing van de werkzaamheden, verandering van functie of locatie en eventueel treffen van beschermende maatregelen.

Wet

De leidinggevende moet zich tevens houden aan wettelijke grenzen van maximale blootstellingen. Om de relatie tussen blootstellingen op het werk en de klachten te leggen, bestaan specifieke expertisecentra met spreekuren (longalliantie.nl/beroepslongziekten/werkenlongen.nl).

Als u denkt aan uw werk als factor voor uw klachten, ga dan naar werklongencheck.nl. Hier staat een test met vragen voor mensen die willen weten of stoffen op hun werkplek invloed op hun gezondheid kunnen hebben.

