Dagrecept: Zompige gele cake met citrus en amandel

Het gaat om het boek Haniyé (Fontaine) van Matay de Mayee. Het recept voor harise, zoals het heet, moest ik delen!

Verhit de oven tot 175 graden. Klop de eieren, citroensap, suiker en olie in een diepe kom met een garde door elkaar. Voeg de yoghurt, het griesmeel en de sinaasappelrasp toe en klop tot een licht en luchtig mengsel. Zet dit 20 minuten weg. Voeg het bakpoeder toe en mix tot alles goed is vermengd.

Breng voor de siroop het water met de suiker en citroensap in een steelpan aan de kook op laag vuur. Laat 45 minuten zachtjes pruttelen en roer regelmatig tot de suiker is opgelost. Stort het beslag in de bakvorm, strijk de bovenkant glad en bestrooi met een laag amandelschaafsel.

Bak de cake 30-35 minuten goudbruin. Haal de bakvorm uit de oven en snijd de cake in vierkante of rechthoekige blokjes. Schenk de hete suikersiroop beetje bij beetje over de warme cake. Laat de cake in de vorm 30 minuten afkoelen.

Nodig voor 10 personen:

- ronde bakvorm van 37 cm

- 4 eieren

- 1 el sap van bio-citroen

- 100 g suiker

- 275 ml zonnebloemolie

- 300 ml yoghurt

- 500 g griesmeel

- rasp van 1 bio-sinaasappel

- 32 g bakpoeder

- 75 g amandelschaafsel

Voor de suikersiroop:

- 500 ml water

- 600 g suiker

- 1 el sap van een bio-citroen