Oproep: Welke uitkijkpunten mag je niet missen?

Misschien gaat u wel voor uitzichtpunten in de natuur, zoals de uitkijktoren van Nunspeet op de Veluwe of de Emmapiramide in Rozendaal.

Of gaat u liever voor stedelijke uitzichten? Vanaf de Euromast of de toren van de middeleeuwse Laurenskerk in Rotterdam? Wellicht prefereert u de Domtoren in Utrecht.

Misschien zijn er ook wel uitkijkpunten die minder aan hoogte zijn gebonden, maar evengoed een prachtig uitzicht bieden.

Wij horen het graag! Mail uw tips naar check-in@telegraaf.nl. Volgende week komen we terug op het onderwerp in onze zaterdagbijlage VRIJ.