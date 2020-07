Recept van de dag: Zweedse ballen

Waarom zijn Zweedse gehaktballen zo lekker? Dan moet je even de geschiedenis in. Toen in Nederland de VOC ten onder ging, voeren de Zweden keurig achter ons aan en begonnen in onze voetsporen precies dezelfde handel. Vooral met China deden ze goede zaken. Nederland is niet het enige land dat rijk is geworden aan de specerijen. Maar nu. Als wij gehaktbalen maakten dan gebruikten wij wat foelie en een klein beetje nootmuskaat. Maar Zweden deden er pimentpoeder of kruidnagel door. Net even een andere smaak,

Bak de ui glazig in de boter. Laat een beetje afkoelen. Strooi paneermeel in een kom, doe er melk bij. Laat het paneermeel zich even volzuigen. Voeg gehakt, ei, kruidnagel, foelie en nootmuskaat toe. Maar er kleine balletje van. Weet je nog hoe groot een grote bam was??? Zo groot. Extra boter in de pan, braad ze aan, scheut water erbij, stoof ze in een kwartier gaar. Wat room door de jus, nog even opkoken. Heel veel peterselie en genieten maar. Met jonge aardappels!

Nodig voor 4 personen:

• 500 gr gemengd gehakt

• 1 ui gesnipperd

• 75 gr paneermeel

• 100 ml melk

• 1 ei

• ½ theel kruidnagelpoeder

• 1 theel foelie

• snufje nootmuskaat

• 150 ml room

• peterselie

• roomboter