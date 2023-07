Boottest AluShip E-TNDR 670: een onderhoudsarme tender die uitstekend vaart

De elektrische AluShip sloepen en tenders bleken een schot in de roos. Vorig jaar werd de AluShip E-sloep 700 verkozen tot Boot van het Jaar in de categorie sloepen en tenders.

De geteste E-TNDR 670 is een aluminium tender in een populaire maat. De voordelen van aluminium zijn evident. Het is een onderhoudsvrij, licht en duurzaam materiaal. Na gebruik kun je het omsmelten en opnieuw gebruiken. Door het te wrappen, kun je een eigen touch aan de boot meegeven. Ook zijn gemakkelijk wijzigingen in het aluminium model aan te brengen. Daardoor zijn de AluShips vrijwel allemaal verschillend.

Ⓒ Laurens Koster

Achterop bevindt zich een zwemplateau over de gehele bootbreedte. De E-TNDR heeft een brede stuurbank achterin, een slanke console en een ruime rondzit voor. De lijnen van het model zijn fraai met de elegante tumblehome achterkant. De stuurconsoles zijn fraai afgelast, waarbij de lasnaden als een parelsnoer op het console lijken te liggen.

Het onderwaterschip is vrij ondiep zodat je weerstandsarm kunt varen. AluShip is helemaal losgegaan op het thema zonnebed en dat pakt verrassend mooi uit. Het matras tussen de tumblehome wangen ziet er van achter bekeken uit als een brede sofa.

Veel zitruimte

Ⓒ Laurens Koster

De zit is laag maar comfortabel, de kussens bieden prima steun en voorin de boot is enorm veel zitruimte. Onder alle banken is afsluitbare opbergplek en het aluminium is functioneel afgewerkt.

Onder de E-TNDR is een 6 kW ePropulsion podmotor met een 9 kWh accu geplaatst. Op vol vermogen is de snelheid ruim 10 kilometer per uur. Meestal gebruik je maar een kwart van het vermogen en dan kun je een hele dag met 7 km per uur fluisterstil genieten.

Makkelijk sturen

Ⓒ Laurens Koster

Deze elektrische TNDR is dankzij de draaibare pod extreem makkelijk te sturen. Voorwaarde is dat de propeller draait, want zonder aandrijving fungeert de pod nauwelijks als roer. De TNDR is mooi koersvast en heeft een laag zwaartepunt. Achteruit varen is simpel, want de boot volgt gedwee de ingegeven richting, maar vaart verder beslist niet als een mak lammetje.

De e-TNDR kost rond €45.000. Daarvoor krijg je een onderhoudsarme tender die uitstekend vaart en die van hoogwaardige materialen en onderdelen is voorzien.

Specs

Merk en type: AluShip E-TNDR 670

Lengte o.a.: 6,70 m.

Breedte: 2,36 m.

Diepgang: 0,27 m. zonder motor

Doorvaarhoogte: 0,98 m.

Motor: 6 kW ePropulsion 9 kW accu

Waterverplaatsing: 1150 kg

Vanafprijs: € 34.000 ex. Motor

Prijs geteste uitvoering: ca. €45.000 (elektrisch)

Meer info: aluship.nl

Plus

Vaareigenschappen

Stil en koersvast

Ruim

Duurzaam

Min

Functionele afwerking

Stuurt alleen als schroef draait

Alternatieven

• Van Vossen tender 650

• Lillebror 60

• Futuro ZX 20 elektrisch

Epco Ongering is hoofdredacteur van boottesten.nl