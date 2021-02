Premium Binnenland

Zorgen om snelle opmars Californische mutatie coronavirus

De Zuid-Californische mutatie van het coronavirus is in opmars in Noord-Amerika en kan nog weleens overheersend worden op dit continent. Eind januari is deze virusvariant – CAL.20C – al in 26 andere staten en landen gedetecteerd, schrijven wetenschappers in Journal of the American Medical Associatio...