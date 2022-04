Dagrecept: Zo maak je echte Indiase chai

Ik dronk in Calcutta, een miljoenenstad aan de oostkust van India, waar chaos, armoede en schoonheid samenkomen, de echte chai; die was geweldig, al zal de locatie ook hebben meegespeeld. Dit recept voor de kruidenmix en drank is van Paulami Joshi, de dame achter die gave Bijbel van de Indiase keuken (Carrera). Verander gerust de verhouding melk/water. Kneus de kardemompeulen en verwijder de vliesjes.

Rooster de kardemomzaadjes met het zout en overige specerijen, behalve de saffraan, in een droge koekenpan 2 minuten op middelhoog vuur (blijf omscheppen), laat afkoelen. Maal de specerijen, inclusief saffraan, fijn in een vijzel of keukenmachine. Luchtdicht blijft de kruidenmix een maand op smaak.

Breng in een steelpan 300 ml water aan de kook, voeg thee en suiker toe en kook 5 minuten op middelhoog vuur. Zet het vuur laag en voeg de melk en kruiden toe. Laat nog 5-10 minuten pruttelen. Zeef de thee, schenk in, en geniet!

Nodig voor de chai masala:

- 10 groene kardemom-

peulen

- 1/4 tl zout, 2 el venkelzaad

- 1 el gemberpoeder

- ½ kaneelstokje

- ½ tl gemalen nootmuskaat

- 4 kruidnagels

- 8 zwarte peperkorrels

- Optioneel: 1 g saffraan

Nodig voor 3 tot 4 mokken:

- 4 tl losse zwarte thee

- 8 tl suiker, 300 ml water

- 300 ml volle melk

- ½ tl chai masala