Veel kleur en ronde vormen: zo creëer je een hip en speels interieur

Buisfrane

Modern design wordt speelser en meer dynamisch in functionaliteit. Met buisframes en tubes ontstaan nieuwe vormen waar je op kunt zitten, liggen of spelen. Neem een kijkje bij Ted Amsterdam en probeer Le Pepino Lounge chair van Owl eens uit of geef je interieur een retro boost met de vloerlamp Modulation 1 van Axel Chay.

Zitten, hangen of spelen

Ⓒ Sancal Milan Design Week ‘23

Deze ’Loop’-banken van Sancal wil je toch meteen aanraken en uitproberen? Je kunt ermee spelen, op zitten of hangen en ze werken ook nog eens als kunstzinnige sculpturen in de ruimte. Als je ze in een zonnige kleurenmix kiest, ontstaat er een speels interieur.

Door de bocht

Ⓒ spiegel Raawi Duplum en vaas Kink van Groen en Akker

Met ronde vormen verzacht je de sfeer. De spiegel Raawi Duplum van Groen en Akker heeft een lijst van geglazuurd aardewerk met een uniek kleurverloop. Een strakke ronding zit ook in de Kink-vaas van Muuto die door zijn eenvoud in vorm in elke woonstijl past. Net even anders dan een traditionele bloemenvaas.

Draai

Ⓒ vaasje van Motel a Mio x Ju Schnee en lamp Neotenic van Petite Friture

Deze gedraaide buisvorm zien we in allerlei accessoires terug zoals de vaas van Motel a Mio x Ju Schnee en het schattige lampje Neotenic van Petite Friture.

Buiten én binnen

Ⓒ Tafel + krukjes Nokk van noo.ma

Denk duurzaam en besparend met deze weerbestendige stalen tafel, bank en krukjes in de perfecte trendkleuren. Op het terras creëer je met deze buitenmeubelen een zonnig en sportieve sfeer.

Chillen

Ⓒ ligbed Tube Lilo van Sunnylife

Lekker ontspannen doe je deze zomer met het opblaasbare ligbed Tube Lilo.

Het is dé perfecte accessoire om je zomerse stijl dit seizoen naar een hoger niveau te tillen, voor een luxe poolparty of als extra lig-optie voor je terras.

Lichtpuntje

Ⓒ Daily Glow collectie van Seletti

De daily Glow-lampencollectie van Seletti is zó leuk. Het lijkt net alsof je uit de lampen in de vorm van een spuit of tube licht spuit! Als groepje bij elkaar nog decoratiever.

Voor de verzamelaar

Ⓒ Ted Amsterdam

Ben jij dol op collectible design en moderne kunst dan is Ted Amsterdam wel een walhalla. De mix van ronde en organische vormen en bonte kleuren maakt je vrolijk en ‘boost’ elk interieur met energie.